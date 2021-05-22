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Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
02:48
Экономика
«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»
02:36
Общество
Свыше 80 лесных пожаров удалось ликвидировать в России за сутки
02:24
Политика
Москва подвергла критике введенные Киевом санкции в отношении российских СМИ
02:22
Экономика
Внесены изменения в порядок осуществления фитосанитарного контроля на таможне ЕАЭС
02:19
Общество
Белый дом игнорирует масочный режим в условиях пандемии COVID-19
02:09
Политика
Захарова рассказала о характере диалога между США и РФ на тему Украины
02:05
Общество
Продажа алкоголя в Петербурге во время проведения ЧЕ-2020 будет ограничена
02:03
Общество
Горячий душ может угрожать здоровью кожи
02:00
Экономика
Реструктуризация долгов: экономист объяснил, как реабилитировать бизнес после кризиса
01:59
Общество
Москвичей ожидает улучшение погоды в выходные
01:56
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Власти Индии порекомендовали удалить весь контент об индийском штамме коронавируса
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«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»

  /   Обновлено: 22 мая 2021 02:48
Экономика
«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Пекин, 22 мая. Вашингтон отказался от жесткого плана по введению санкций против «Северного потока — 2». Читатели китайского издания «Гуаньча» считают, что больше всех от этого проиграла Украина.

Издание сообщило китайским читателям, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что решение США снять санкции против российского проекта «СП-2» обернется для страны большими рисками. По его словам, для американского коллеги Джо Байдена это станет огромной неудачей, а для России — геополитической победой.

Во вторник, 18 мая, стало известно, что Госдепартамент США откажется от части ограничительных мер в отношении трубопровода, чтобы избежать наказания немецких организаций, участвующих в почти завершенном проекте. Байден принял решение вывести из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига. 21 мая Белый дом ввел санкции лишь против 13 российских кораблей, которые участвуют в строительстве трубопровода.

Китайские читатели в комментариях под статьей выразили свое мнение по поводу действий США. Многие отметили, что США «качелями» с санкциями лишь укрепляют связи между РФ и КНР.

«Отказ от санкций в отношении «Северного потока — 2» в основном связан со стремлением США достичь компромисса с Германией, чтобы бороться со сближением России с ЕС и с Китаем», — пишет один из пользователей.

«Они сжимают линию фронта и сражаются с Китаем изо всех сил. Санкции в отношении «Северного потока — 2» наносят ущерб интересам Европейского союза и потребуют соответствующих политических затрат. Точно так же США и союзники сейчас уходят с Ближнего Востока, и как раз в этот ключевой момент произошел конфликт в секторе Газа», — добавил читатель под ником 585BC3.

«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

Еще один пользователь констатировал, что США так и не смогли остановить строительство трубопровода, поэтому «лучше всего им было не препятствовать строительству». Германия, по его словам, никак не может отказаться от проекта, а США «невыгодно сражаться с ней насмерть».

«Больше всех проиграла Украина. Маленькие страны хотят везде иметь прибыль, с помощью малого побеждать большое, и, когда они сталкиваются с такими гигантами, как Соединенные Штаты и Россия, они могут надеяться только на себя. Мьянма, Вьетнам, Корея, Украина — посмотрите, как они все кончили!» — приводит перевод комментариев читателей «ИноСМИ».

«Так что не будет ошибкой сказать, что Украина — это европейское лоно. С самого начала своего существования она стремилась выжидать и смотреть со стороны, а в итоге с ней просто развлекаются», — добавил еще один пользователь.

Один из китайских читателей отметил, что сегодня «империалистические США не могут сражаться на нескольких фронтах, они не могут сражаться даже на двух фронтах». Интересы Вашингтона, по его словам, направлены на Азиатско-Тихоокеанский регион, «чтобы сдерживать Китай».

«Поэтому в других местах империалистическая мощь США сокращается, что лучше для Германии и России», — подчеркнул он.

«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»
Федеральное агентство новостей  / 

«Для Америки это событие стало еще одним классическим делом о торге. Сначала вставить палки в колеса российско-немецкого бизнеса, затем немного сдать назад, чтобы все восхитились добротой США и их положительностью… Вот как делается бизнес», — констатировал еще один пользователь.

Ранее решение Байдена не вводить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 прокомментировал обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель. По его словам, «для Соединенных Штатов это политическое поражение, тогда как для российского президента Владимира Путина — значимая победа». В ФРГ уверены, что уже летом «все трубы уже будут уложены, и начнутся поставки природного газа из России в Германию».

санкции украина сша китай зеленский байден северный поток - 2
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