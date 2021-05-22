Свыше 80 лесных пожаров удалось ликвидировать в России за сутки

Благовещенск, 22 мая. Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте России. За сутки ликвидировали 90 лесных горений, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Общая площадь лесных пожаров составила шесть тысяч гектаров. Утром действовало 57 горений, которые активно тушили. Пламя разошлось по площади 20,4 тысячи гектаров. В Тюменской области зафиксировали 16 очагов возгорания.

В Ханты-Мансийском автономном округе площадь пожаров составила 340 гектаров, в Красноярском крае — 228 гектаров. Небольшие очаги возгорания зафиксировали в Свердловской области, Якутии, Хабаровском крае, Карелии, Архангельской и Амурской областях, Республике Коми. В тушении принимают участие три тысячи человек, 559 единиц техники.

Мощное возгорание было обнаружено в Прикамье днем 17 мая. Огонь полыхал на площади 369 гектаров, большая часть которой — лес. По одной из версий, причиной пожара мог стать человеческий фактор.