Москва подвергла критике введенные Киевом санкции в отношении российских СМИ

Москва, 22 мая. Россия осудила санкционные ограничения со стороны Украины, которые страна ввела против российских СМИ. Об этом сообщил информированный источник в Москве в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что введенные ограничения идут в противовес с нормами международного права. Кроме того, они также противоречат «европейским конвенциям в сфере прав человека и основных свобод», пишут РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на три года продлил санкции против 138 российских и украинских организаций. В их числе оказались и СМИ, в списке которых МИА «Россия сегодня», телекомпании НТВ, Первый канал, ВГТРК и ряд других.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также осудил введенные Киевом санкции. Он заявил, что ограничения лежат вне плоскости подготовки встречи глав двух стран.