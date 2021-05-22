Внесены изменения в порядок осуществления фитосанитарного контроля на таможне ЕАЭС

Москва, 22 мая. Совет Евразийской экономической миссии в марте этого года принял изменения в порядок осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории ЕАЭС.

В некоторых случаях фитосанитарный сертификат не будет подтверждать необходимое фитосанитарное состояние вводимой партии подкарантинной продукции. Это произойдет в случае отсутствия маркировки на упаковке партии и несоответствия информации, которая в ней содержится единым карантинным фитосанитарным требованиям. Данные изменения вступают в силу в мае 2021 года.

Недавно стало известно, что лидеры ЕАЭС не будут продлевать льготный режим ввоза электромобилей. Пошлина со следующего года составит 15%, сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).