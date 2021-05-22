Белый дом игнорирует масочный режим в условиях пандемии COVID-19

Вашингтон, 22 мая. Участники пресс-конференции президентов США Джо Байдена и Южной Кореи Мун Чжэ Ин находились в зале без защитных масок. Об этом свидетельствуют кадры с мероприятия.

Посетители большинства общественных мест в США все еще обязаны носить медицинские маски, однако на Белый дом это правило почему-то не распространяется. На кадрах трансляции с пресс-конференции видно, как люди сидят совсем на небольшом расстоянии друг от друга и без средств индивидуальной защиты.

Джо Байден ранее переложил ответственность за смерть американцев от COVID-19 на сограждан, которые из-за своей «лени» не сделали прививки от коронавируса. Президент призвал население вакцинироваться до празднования Дня независимости, чтобы провести этот день «без масок пикниками на открытом воздухе».