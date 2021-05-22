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Около 3100 пляжей начнут работать в купальный сезон 2021 года в России
03:08
Общество
Юрист Корчаго разрешил спор дачников о запрете на петрушку
03:00
Общество
Как ухаживать за кожей в жару: пять эффективных лайфхаков от ФАН
02:54
Технологии
Смартфон Xiaomi Mi 11 поступил на российский рынок
02:52
Общество
Руководство Минэнерго отреагировало на сообщения о риске дефицита бензина
02:48
Экономика
«Так делается бизнес»: китайцы назвали главного проигравшего из-за решения США по «СП-2»
02:36
Общество
Свыше 80 лесных пожаров удалось ликвидировать в России за сутки
02:24
Политика
Москва подвергла критике введенные Киевом санкции в отношении российских СМИ
02:22
Экономика
Внесены изменения в порядок осуществления фитосанитарного контроля на таможне ЕАЭС
02:19
Общество
Белый дом игнорирует масочный режим в условиях пандемии COVID-19
02:09
Политика
Захарова рассказала о характере диалога между США и РФ на тему Украины
02:05
Общество
Продажа алкоголя в Петербурге во время проведения ЧЕ-2020 будет ограничена
02:03
Общество
Горячий душ может угрожать здоровью кожи
02:00
Экономика
Реструктуризация долгов: экономист объяснил, как реабилитировать бизнес после кризиса
01:59
Общество
Москвичей ожидает улучшение погоды в выходные
01:56
Общество
Власти Индии порекомендовали удалить весь контент об индийском штамме коронавируса
01:50
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после смерти шести человек при пожаре в Удмуртии
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Захарова рассказала о характере диалога между США и РФ на тему Украины

Политика
Захарова рассказала о характере диалога между США и РФ на тему Украины
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 22 мая. Российская и американская стороны обсуждают темы, посвященные Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Вашингтон в диалоге с Москвой придерживается «публичной стороны». США нередко позволяют себе неуместные высказывания и действия.

«Мы видим публичную сторону — американская риторика грубая, неуместная. Иногда с элементами фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе тоже прибегают к этому приему», — заявила Захарова.

Мария Захарова ранее рассказала о работе российских консульств на территории США в сложившихся неблагоприятных условиях. Сотрудники дипредставительств не переходят на ослабленный режим и предоставляют свои услуги по максимуму.

украина россия сша захарова
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Все новости / Политика / Захарова рассказала о характере диалога между США и РФ на тему Украины
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