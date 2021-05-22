Захарова рассказала о характере диалога между США и РФ на тему Украины

Москва, 22 мая. Российская и американская стороны обсуждают темы, посвященные Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Вашингтон в диалоге с Москвой придерживается «публичной стороны». США нередко позволяют себе неуместные высказывания и действия.

«Мы видим публичную сторону — американская риторика грубая, неуместная. Иногда с элементами фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе тоже прибегают к этому приему», — заявила Захарова.

Мария Захарова ранее рассказала о работе российских консульств на территории США в сложившихся неблагоприятных условиях. Сотрудники дипредставительств не переходят на ослабленный режим и предоставляют свои услуги по максимуму.