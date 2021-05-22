Горячий душ может угрожать здоровью кожи

Лондон, 22 мая. Регулярный прием горячего душа грозит развитием проблем с кожей, провоцируя ее сухость и дерматологические заболевания, считают британские ученые.

Специалисты указали, что еще одной проблемой является повреждение кератиновых клеток, расположенных на эпидермисе. Чрезмерное увлечение водными процедурами может даже спровоцировать развитие экземы.

Чтобы избежать этого, медики советуют принимать короткий и в меру холодный душ — не более десяти минут. Кроме того, лучше отказаться от грубых мочалок, иначе на коже могут появиться микротравмы. После душа обязательно нужно нанести на кожу тела увлажняющий крем, заключили врачи.

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