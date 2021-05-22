Власти Индии порекомендовали удалить весь контент об индийском штамме коронавируса

Нью-Дели, 22 мая. Ситуация с коронавирусом в Индии остается напряженной. Власти призвали соцсети убрать любую информацию, которая подразумевает существование индийского штамма.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально не назвала ни один из вариантов коронавируса. Поэтому все упоминания о так называемом индийском штамме просят удалить, отметили в письме Министерства электроники и информационных технологий Индии.

Индия остается на втором месте среди других стран, где больше всего выявляется случаев заражения коронавирусом. Новый штамм обладает тройной мутацией и может распространяться быстрее, передает РИА Новости.

Недавно штаты Индии Раджастан и Телангана объявили эпидемию «черной плесени». Число зараженных увеличивается на фоне влияния пандемии коронавируса. Заболевание грибковой инфекцией проявляется как побочный эффект.