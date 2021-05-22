СК РФ возбудил уголовное дело после смерти шести человек при пожаре в Удмуртии

Ижевск, 22 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех детей и двух взрослых в результате пожара в селе Нылга в Удмуртии. Об этом заявили в республиканском СУ СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». При пожаре погибла семья, которая состояла на учете как неблагополучная.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 23:50 пятницы (00:50 по Москве). На данный момент пожар удалось ликвидировать. Причины возгорания сейчас выясняются.

В огне погибли два мальчика, две девочки и оба их родителя. Известно, что возраст детей — год, шесть, десять и 11 лет.