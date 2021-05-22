Санкции Киева идут вразрез подготовке встречи президентов Путина и Зеленского

Москва, 22 мая. Продленные Киевом ограничительные меры по отношению к российским гражданам и компаниям лежат вне плоскости подготовки встречи президентов России и Украины.

Пакет ограничений будет действовать в отношении 674 физических лиц и 138 компаний и предприятий. Украинским гарантом Владимиром Зеленским был утвержден соответствующий указ, в основе которого лежит постановление Совета безопасности и обороны (СНБО).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, скажется ли подобный шаг на процессе согласования встречи лидеров России и Украины, заявил, что такие недружественные действия не лежат в плоскости интересов по подготовке саммита Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Песков назвал тему переговоров Владимира Путина и лидера Киргизии Садыра Жапарова 24 мая. По его словам, главы стран обсудят вопрос обеспечения безопасности на киргизско-таджикистанской границе.