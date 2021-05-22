Читатели Daily Mail позавидовали ракетному арсеналу России

США настолько погрязли в долгах, что отстают от России в производстве ракет, считают читатели британской газеты Daily Mail.

Обозреватель газеты сообщил британским читателям, что Россия разрабатывает сверхсекретную гиперзвуковую ракету, предназначенную для прорыва любой современной системы ПВО. При этом авторы напомнили, что днем раньше президент РФ Владимир Путин пригрозил «выбить зубы» противникам, если те попытаются «укусить Россию».

Ожидается, что испытания ракеты под кодовым названием «Острота» начнутся в следующем году. Ее разместят на сверхзвуковых бомбардировщиках Ту-22М3 и истребителях-бомбардировщиках Су-34, «чтобы прорвать любые современные системы ПВО».

Эксперты отметили, что новые ракеты обеспечат России «лидирующие позиции в этой области высокотехнологичного оружия» и нанесут «непреодолимые удары» по высокозащищенным целям. Издание напоминает, что «Острота» и еще одна разрабатываемая гиперзвуковая ракета «Циркон» пополнят и без того значительный ракетный арсенал России. У него уже есть ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим аппаратом, который, по словам Путина, поражает «как метеорит» и его не остановит ни одна система обороны. Есть еще «Кинжал» — гиперзвуковая ракета, способная нести ядерное оружие, скорость которой в десять раз превышает скорость звука.

Prt Scr youtube.com / Новости на Первом канале

Читатели издания поделились своими впечатлениями в комментариях, отметив, что западным странам стоит опасаться оружия России.

Один из пользователей призвал прекратить гонку вооружений и «постараться дружить». В ответ ему предложили обсудить это с Соединенными Штатами, которые «уже украли земли коренных американцев, имеют более 700 военных баз по всему миру, <...> но все же США изображают себя спасителями этого мира».

«Если бы каждая страна жила по-американски, нам потребовалось бы шесть планет Земля для поддержания их образа жизни. Это общеизвестно, но все винят русских… как всегда!» — подчеркнул он.

Несколько читателей отметили, что сегодня угрозу миру представляют скорее не западные страны, а Китай. Пользователь из США посетовал, что его страна тратит недостаточно средств на оборону своей территории.

«А мы настолько погрязли в долгах, что у нас и того нет. И Байден еще не закончил транжирить деньги, хотя на оборону не выделил ни цента», — пишет он.

wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Ранее автор The National Interest Роберт Фарли отметил, что Россия обладает рядом смертоносных инструментов для разгрома любого противника в Арктическом регионе. Он подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ лучше всех в мире подготовлены к ведению боевых действий на территории Арктики.