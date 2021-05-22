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новостей
01:50
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после смерти шести человек при пожаре в Удмуртии
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01:13
Общество
Врачи США выявили неожиданный симптом развития рака легких
01:00
Общество
Калининградцев приглашают сняться в фильме с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем
00:59
Экономика
Стоимость биткоина упала до 34 тысяч долларов
00:59
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Удмуртии
00:44
Общество
Владельцам собак дали советы по созданию комфортной и счастливой жизни питомцев
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«Считаю это нормально»: Бузова честно призналась в использовании фотошопа
00:02
Политика
Кремль ответил на введение санкций США в отношении «Северного потока — 2»
00:02
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Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
23:48
Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
23:44
Политика
Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
23:24
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
23:09
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Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
23:00
Общество
Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
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Общество
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Sohu: мощный козырь в вооружении России наводит ужас на США

  /   Обновлено: 22 мая 2021 01:40
Армия
Sohu: мощный козырь в вооружении России наводит ужас на США
pixabay.com/PD

Москва, 22 мая. Москва разработала по-настоящему грозное оружие, которое повергает Вашингтон в ужас. Авторы Sohu считают, что военное превосходство РФ определил ядерный беспилотник «Посейдон».

Журналисты китайского издания отметили, что главная задача любого ядерного оружия — исключительно в сдерживании оппонентов. И Россия обладает внушительным арсеналом стратегического оружия. Результатом непрерывных разработок вооружения стал ядерный беспилотник «Посейдон», который способен нанести настолько сокрушительный удар, что у противника не останется шансов.

«Если Россия будет использовать такое оружие в реальной войне, американские авианосные ударные группы будут уничтожены», — приводит перевод Sohu «ПолитРоссия».

Sohu: мощный козырь в вооружении России наводит ужас на США
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Журналисты подчеркивают, что страх США перед «Посейдоном» совершенно оправдан, поскольку беспилотнику даже не нужно «встречаться» с целью, чтобы уничтожить ее. Атака суперторпеды способна вызвать цунами у берегов врага.

«Существование этого оружия существенно сужает диапазон действия американских авианосных соединений. Ударные группы авианесущих кораблей ВМС США просто не доберутся до места проведения операции», — считают аналитики Sohu.

Беспилотник несет угрозу не только на воду, но и на суше. «Посейдон» практически неуязвим для средств обороны противника, что позволяет беспилотнику без труда достичь береговой линии и нанести роковой удар. В заключении авторы добавили, что суперторпеда — один из самых мощных козырей в рукаве РФ.

Немецкое издание RND ранее писало, что создание «Посейдона» может быть частью гениального плана президента России Владимира Путина с целью утвердить статус великой державы на мировой арене.

россия сша вооружение аналитика посейдон sohu
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