Москва, 22 мая. Москва разработала по-настоящему грозное оружие, которое повергает Вашингтон в ужас. Авторы Sohu считают, что военное превосходство РФ определил ядерный беспилотник «Посейдон».

Журналисты китайского издания отметили, что главная задача любого ядерного оружия — исключительно в сдерживании оппонентов. И Россия обладает внушительным арсеналом стратегического оружия. Результатом непрерывных разработок вооружения стал ядерный беспилотник «Посейдон», который способен нанести настолько сокрушительный удар, что у противника не останется шансов.

«Если Россия будет использовать такое оружие в реальной войне, американские авианосные ударные группы будут уничтожены», — приводит перевод Sohu «ПолитРоссия».

Prt Scr youtube.com / Минобороны России

Журналисты подчеркивают, что страх США перед «Посейдоном» совершенно оправдан, поскольку беспилотнику даже не нужно «встречаться» с целью, чтобы уничтожить ее. Атака суперторпеды способна вызвать цунами у берегов врага.

«Существование этого оружия существенно сужает диапазон действия американских авианосных соединений. Ударные группы авианесущих кораблей ВМС США просто не доберутся до места проведения операции», — считают аналитики Sohu.

Беспилотник несет угрозу не только на воду, но и на суше. «Посейдон» практически неуязвим для средств обороны противника, что позволяет беспилотнику без труда достичь береговой линии и нанести роковой удар. В заключении авторы добавили, что суперторпеда — один из самых мощных козырей в рукаве РФ.

Немецкое издание RND ранее писало, что создание «Посейдона» может быть частью гениального плана президента России Владимира Путина с целью утвердить статус великой державы на мировой арене.