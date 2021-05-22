Врачи США выявили неожиданный симптом развития рака легких

Вашингтон, 22 мая. Рак легких является одним из распространенных видов заболевания. На его развитие могут указывать кожные высыпания пурпурного цвета.

Болезненная сыпь появляется на лице или веках. Это заболевание носит название дерматомиозит. У взрослых людей он связан с высокой вероятностью развития рака, особенно легких, груди и шейки матки.

Кроме сыпи у людей отмечается мышечная слабость в бедрах, плечах, руках, боли в спине или запор. При обнаружении подобных симптомов, медики из клиники Майо советуют обращаться к терапевту.

Еще одно распространенное заболевание — рак молочной железы, который диагностируется у женщин старше 40 лет. Чтобы вовремя его выявить, следует регулярно проходить профилактический осмотр.