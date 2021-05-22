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22 мая 01:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:50
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после смерти шести человек при пожаре в Удмуртии
01:50
Политика
Санкции Киева идут вразрез подготовке встречи президентов Путина и Зеленского
01:39
Общество
Читатели Daily Mail позавидовали ракетному арсеналу России
01:37
Армия
Sohu: мощный козырь в вооружении России наводит ужас на США
01:13
Общество
Врачи США выявили неожиданный симптом развития рака легких
01:00
Общество
Калининградцев приглашают сняться в фильме с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем
00:59
Экономика
Стоимость биткоина упала до 34 тысяч долларов
00:59
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Удмуртии
00:44
Общество
Владельцам собак дали советы по созданию комфортной и счастливой жизни питомцев
00:31
Шоу-бизнес
«Считаю это нормально»: Бузова честно призналась в использовании фотошопа
00:02
Политика
Кремль ответил на введение санкций США в отношении «Северного потока — 2»
00:02
Общество
Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
23:48
Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
23:44
Политика
Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
23:24
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
23:09
Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
23:00
Общество
Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
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Врачи США выявили неожиданный симптом развития рака легких

Общество
Врачи США выявили неожиданный симптом развития рака легких
pixabay.com

Вашингтон, 22 мая. Рак легких является одним из распространенных видов заболевания. На его развитие могут указывать кожные высыпания пурпурного цвета.

Болезненная сыпь появляется на лице или веках. Это заболевание носит название дерматомиозит. У взрослых людей он связан с высокой вероятностью развития рака, особенно легких, груди и шейки матки.

Кроме сыпи у людей отмечается мышечная слабость в бедрах, плечах, руках, боли в спине или запор. При обнаружении подобных симптомов, медики из клиники Майо советуют обращаться к терапевту.

Еще одно распространенное заболевание — рак молочной железы, который диагностируется у женщин старше 40 лет. Чтобы вовремя его выявить, следует регулярно проходить профилактический осмотр.

рак здоровье сыпь
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