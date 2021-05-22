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новостей
01:50
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после смерти шести человек при пожаре в Удмуртии
01:50
Политика
Санкции Киева идут вразрез подготовке встречи президентов Путина и Зеленского
01:39
Общество
Читатели Daily Mail позавидовали ракетному арсеналу России
01:37
Армия
Sohu: мощный козырь в вооружении России наводит ужас на США
01:13
Общество
Врачи США выявили неожиданный симптом развития рака легких
01:00
Общество
Калининградцев приглашают сняться в фильме с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем
00:59
Экономика
Стоимость биткоина упала до 34 тысяч долларов
00:59
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Удмуртии
00:44
Общество
Владельцам собак дали советы по созданию комфортной и счастливой жизни питомцев
00:31
Шоу-бизнес
«Считаю это нормально»: Бузова честно призналась в использовании фотошопа
00:02
Политика
Кремль ответил на введение санкций США в отношении «Северного потока — 2»
00:02
Общество
Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
23:48
Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
23:44
Политика
Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
23:24
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
23:09
Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
23:00
Общество
Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
22:51
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Стоимость биткоина упала до 34 тысяч долларов

  /   Обновлено: 22 мая 2021 01:09
Экономика
Стоимость биткоина упала до 34 тысяч долларов
pixabay.com  /  Md Ashraful Islam

Москва, 22 мая. Биткоин на этой неделе демонстрирует высокую волатильность. Его стоимость за сутки снизилась на 14 процентов.

Виртуальная валюта, по данным биржи Binance, на 0:10 часов по московскому времени 22 мая упала на 14,52% и достигла стоимости в 34 423 доллара за монету. Портал CoinMarketCap высчитал среднюю цену биткоина на основании данных 20 бирж, она составила 34 509 долларов.

Руководитель проекта «РАКИБ-Социома» Владимир Панушкин ранее заявил, что курс биткоина в ближайшие дни будет колебаться в районе 38 тысяч долларов. Он отметил, что «медведи» продолжат преподносить сюрпризы, удерживая стоимость криптовалюты.

биткоин падение стоимость
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