Стоимость биткоина упала до 34 тысяч долларов

Москва, 22 мая. Биткоин на этой неделе демонстрирует высокую волатильность. Его стоимость за сутки снизилась на 14 процентов.

Виртуальная валюта, по данным биржи Binance, на 0:10 часов по московскому времени 22 мая упала на 14,52% и достигла стоимости в 34 423 доллара за монету. Портал CoinMarketCap высчитал среднюю цену биткоина на основании данных 20 бирж, она составила 34 509 долларов.

Руководитель проекта «РАКИБ-Социома» Владимир Панушкин ранее заявил, что курс биткоина в ближайшие дни будет колебаться в районе 38 тысяч долларов. Он отметил, что «медведи» продолжат преподносить сюрпризы, удерживая стоимость криптовалюты.