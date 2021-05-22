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22 мая 01:54
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новостей
01:50
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело после смерти шести человек при пожаре в Удмуртии
01:50
Политика
Санкции Киева идут вразрез подготовке встречи президентов Путина и Зеленского
01:39
Общество
Читатели Daily Mail позавидовали ракетному арсеналу России
01:37
Армия
Sohu: мощный козырь в вооружении России наводит ужас на США
01:13
Общество
Врачи США выявили неожиданный симптом развития рака легких
01:00
Общество
Калининградцев приглашают сняться в фильме с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем
00:59
Экономика
Стоимость биткоина упала до 34 тысяч долларов
00:59
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Удмуртии
00:44
Общество
Владельцам собак дали советы по созданию комфортной и счастливой жизни питомцев
00:31
Шоу-бизнес
«Считаю это нормально»: Бузова честно призналась в использовании фотошопа
00:02
Политика
Кремль ответил на введение санкций США в отношении «Северного потока — 2»
00:02
Общество
Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
23:48
Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
23:44
Политика
Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
23:24
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
23:09
Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
23:00
Общество
Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
22:51
Политика
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Владельцам собак дали советы по созданию комфортной и счастливой жизни питомцев

Общество
Владельцам собак дали советы по созданию комфортной и счастливой жизни питомцев
pixabay.com

Москва, 22 мая. Каждый ответственный хозяин собаки пытается сделать жизнь питомца лучше и комфортнее. Это можно сделать, следуя простым правилам.

Собаки любят, когда их балуют, поэтому хозяевам советуют гладить питомца и говорить им приятные слова. За хорошее поведение следует похлопывать по голове и давать лакомство. С животными не нужно обращаться, как с человеком, и надевать различные аксессуары. Специалисты рекомендуют не подвергать любимцев ненужным эстетическим процедурам и кормить подходящими продуктами.

Хозяин должен позволить собаке быть ею. И даже раздражающее и странное поведение питомца является нормой для животного, которое нужно принять. Специалисты советуют установить четкие правила и не позволять любимцу делать все, что хочется. Рекомендуется добавить в расписание время для различных игр.

Часто владельцы собак берут любимцев на дачу и на природу. Перед поездкой следует обработать питомца от паразитов и сделать необходимые прививки, чтобы он ничем не заразился и чувствовал себя в безопасности.

животные собака забота
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