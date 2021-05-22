Владельцам собак дали советы по созданию комфортной и счастливой жизни питомцев

Москва, 22 мая. Каждый ответственный хозяин собаки пытается сделать жизнь питомца лучше и комфортнее. Это можно сделать, следуя простым правилам.

Собаки любят, когда их балуют, поэтому хозяевам советуют гладить питомца и говорить им приятные слова. За хорошее поведение следует похлопывать по голове и давать лакомство. С животными не нужно обращаться, как с человеком, и надевать различные аксессуары. Специалисты рекомендуют не подвергать любимцев ненужным эстетическим процедурам и кормить подходящими продуктами.

Хозяин должен позволить собаке быть ею. И даже раздражающее и странное поведение питомца является нормой для животного, которое нужно принять. Специалисты советуют установить четкие правила и не позволять любимцу делать все, что хочется. Рекомендуется добавить в расписание время для различных игр.

Часто владельцы собак берут любимцев на дачу и на природу. Перед поездкой следует обработать питомца от паразитов и сделать необходимые прививки, чтобы он ничем не заразился и чувствовал себя в безопасности.