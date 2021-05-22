«Считаю это нормально»: Бузова честно призналась в использовании фотошопа

Москва, 22 мая. Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не вытерпела нападок хейтеров в соцсети. В ответ на злобные комментарии певица сообщила, что не фотошопит свою фигуру, только лицо.

Несколько дней назад Бузова на своей странице в Instagram показала результаты занятий с личным тренером, опубликовав фотографию своих ягодиц крупным планом. Однако вместо восторженных отзывов о подкаченной фигуре, певица получила волну критики. Девушку осудили за неуместное фото и обвинили в развращении молодежи.

Pr Scr instagram.com / @buzova86

Артистка не выдержала нападок и опубликовала развернутый пост, обратившись к хейтерам. Критиков она упрекнула в том, что пока те пишут комментарии, она качает ягодицы, чтобы в «в 50 выглядеть также, если не лучше».

«Я не фотошоплю фигуру. Я могу личико чуть «подшаманить», и считаю — это нормально! Я хочу, чтобы в ленте были красивые фото (и да, у меня могут быть прыщики, которые я замазываю). Но! Фигура моя — это результат моей работы над собой ( плюс, конечно, генетика и питание)», — добавила она.

У тех, кто оставил нелестные комментарии под предыдущим фото, Бузова поинтересовалась, неужели их «бомбит» из-за того, что у нее в 35 нет целлюлита.

«И еще, напомню вам цитату от Ольги Игоревны: «Жизнь одна. Кайфуйте»», — резюмировала исполнительница хита «Мало половин».

Pr Scr instagram.com / @buzova86

Бузова вновь заинтриговала поклонников намеками на изменения в личной жизни. На этот раз она показала ролик с романтическим сюрпризом: в видео она заходит в комнату, украшенную шарами в виде сердец. На полу кто-то расставил свечи и выложил надпись I'm with you («Я с тобой») из лепестков роз. Некоторые поклонники заподозрили Бузову в новом романе, а кто-то посчитал ролик постанвоочным.