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Происшествия
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Санкции Киева идут вразрез подготовке встречи президентов Путина и Зеленского
01:39
Общество
Читатели Daily Mail позавидовали ракетному арсеналу России
01:37
Армия
Sohu: мощный козырь в вооружении России наводит ужас на США
01:13
Общество
Врачи США выявили неожиданный симптом развития рака легких
01:00
Общество
Калининградцев приглашают сняться в фильме с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем
00:59
Экономика
Стоимость биткоина упала до 34 тысяч долларов
00:59
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Удмуртии
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00:02
Политика
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00:02
Общество
Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
23:48
Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
23:44
Политика
Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
23:24
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
23:09
Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
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Общество
Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
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«Считаю это нормально»: Бузова честно призналась в использовании фотошопа

  /   Обновлено: 22 мая 2021 01:52
Шоу-бизнес
«Считаю это нормально»: Бузова честно призналась в использовании фотошопа
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 22 мая. Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова не вытерпела нападок хейтеров в соцсети. В ответ на злобные комментарии певица сообщила, что не фотошопит свою фигуру, только лицо.

Несколько дней назад Бузова на своей странице в Instagram показала результаты занятий с личным тренером, опубликовав фотографию своих ягодиц крупным планом. Однако вместо восторженных отзывов о подкаченной фигуре, певица получила волну критики. Девушку осудили за неуместное фото и обвинили в развращении молодежи.

«Считаю это нормально»: Бузова честно призналась в использовании фотошопа
Pr Scr instagram.com  / @buzova86

Артистка не выдержала нападок и опубликовала развернутый пост, обратившись к хейтерам. Критиков она упрекнула в том, что пока те пишут комментарии, она качает ягодицы, чтобы в «в 50 выглядеть также, если не лучше».

«Я не фотошоплю фигуру. Я могу личико чуть «подшаманить», и считаю — это нормально! Я хочу, чтобы в ленте были красивые фото (и да, у меня могут быть прыщики, которые я замазываю). Но! Фигура моя — это результат моей работы над собой ( плюс, конечно, генетика и питание)», — добавила она.

У тех, кто оставил нелестные комментарии под предыдущим фото, Бузова поинтересовалась, неужели их «бомбит» из-за того, что у нее в 35 нет целлюлита.

«И еще, напомню вам цитату от Ольги Игоревны: «Жизнь одна. Кайфуйте»», — резюмировала исполнительница хита «Мало половин».

«Считаю это нормально»: Бузова честно призналась в использовании фотошопа
Pr Scr instagram.com  / @buzova86

Бузова вновь заинтриговала поклонников намеками на изменения в личной жизни. На этот раз она показала ролик с романтическим сюрпризом: в видео она заходит в комнату, украшенную шарами в виде сердец. На полу кто-то расставил свечи и выложил надпись I'm with you («Я с тобой») из лепестков роз. Некоторые поклонники заподозрили Бузову в новом романе, а кто-то посчитал ролик постанвоочным.

бузова соцсети знаменитости фотошоп
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