Кремль ответил на введение санкций США в отношении «Северного потока — 2»

Москва, 22 мая. США приняли новые санкции против строительства «Северного потока — 2». В Кремле хотели бы разобраться в действиях Соединенных Штатов.

Ряд компаний и российских судов, занятых в строительстве «Северного потока — 2» попали в черный список США. Среди них оказались «Морская спасательная служба», «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь».

«Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое», — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков «Интерфаксу».

Новый пакет санкций, которые приняли власти США в отношении «Северного потока — 2», показывают настоящие стремления Вашингтона. Вместо движения к стабильным, они могут привести в стабильно враждебным отношениям, считает сенатор Алексей Пушков.