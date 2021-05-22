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09:27
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Политолог назвал успешными переговоры Лаврова и госсекретаря США
09:27
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ФАН выяснил, как мощный турпоток повлияет на номерной фонд в Тульской области
09:24
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Названа вероятная версия аварии на очистных сооружениях под Таганрогом
09:24
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Пушков предрек открытие филиалов Facebook и Google в России
09:23
Общество
Проходка тоннелей на Большой кольцевой линии московского метро завершена на 95%
09:22
Происшествия
Сахалинец расчленил собутыльника и почти год прятал останки в квартире
09:22
Новороссия
Бойцы ВСУ выпустили 12 мин по северной окраине Донецка
09:21
Наука
Химики заявили об открытии новой формы углерода
09:20
Общество
Нидерландские ученые предупредили об опасности зимующих пожаров
09:17
Политика
Глава Севастополя счел санкции Украины высокой оценкой работы городской телекомпании
09:16
Технологии
Марсоход КНР начал исследование Красной планеты
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Водитель каршеринга протаранил отбойник и погиб в Москве
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Технологии
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08:49
Общество
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08:47
Технологии
Cмартфоны Apple стали самыми продаваемыми в 2021 году
08:46
Общество
Роспотребнадзор озвучил важные аспекты дневной нормы потребления воды
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Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена

Весь мир
Российский ФБР займется подозрительной смертью австралийского аборигена
PrScr Twitter  /  @lynlinking

Российские правозащитники из созданного при участии бизнесмена Евгения Пригожина Фонда борьбы с репрессиями, сообщили в своем Telegram-канале, что Фонд приступил к изучению дела 37-летнего австралийца Анзака Салливана, ставшего жертвой полицейской жестокости.

Согласно информации, предоставленной полицией Нового Южного Уэльса, 18 марта 2021 года Анзак Салливан, представитель австралийской народности Баркинджи, умер в результате сердечного приступа во время попытки ареста сотрудниками полиции города Брокен-Хилл.

«Утверждается, что 37-летний мужчина сбежал от полиции. Некоторое время спустя патрульные офицеры получили информацию о том, что поблизости мужчина страдает от сердечного приступа», — сказал представитель полиции Нового Южного Уэльса.

Офицеры провели реанимационные мероприятия, прежде чем доставить мужчину в больницу, где его объявили умершим. Группа по расследованию инцидентов проводит расследование обстоятельств, связанных с инцидентом.

Юридическая служба аборигенов Нового Южного Уэльса призывает к независимому расследованию смерти Салливана, которая стала четвертым подобным случаем на протяжении двух недель.

«Мы опустошены и в ярости от того, что была потеряна еще одна драгоценная жизнь», — говорит главный адвокат службы Сара Креллин.

Полиция заявила, что расследование будет «подвергнуто независимому рассмотрению», и вся информация будет предоставлена коронеру.

В то же время Креллин заявила, что необходимо провести независимое расследование действий, предпринятых полицией в связи с обстоятельствами смерти Анзака Салливана.

«Мы призываем к тому, чтобы смерть Анзака была в кратчайшие сроки расследована независимым органом, и чтобы это расследование было прозрачным и подотчетным семье Анзака и общине аборигенов Брокен-Хилл», — сообщила Креллин.

«Анзак был любимым братом, племянником, сыном и дядей. Его любили многие в его общине, и нам будет его не хватать», — сказала его сестра Донна Салливан.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями обратилась к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону и главе МВД Питеру Даттону с требованием дать разъяснения по обстоятельствам смерти Анзака Салливана. Правозащитники готовы оказать семье Салливан необходимую правовую и информационную поддержку.

австралия полицейский произвол
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