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22 мая 00:24
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новостей
00:02
Политика
Кремль ответил на введение санкций США в отношении «Северного потока — 2»
00:02
Общество
Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
23:48
Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
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Политика
Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
23:24
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
23:09
Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
23:00
Общество
Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
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«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой

Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
Кадр из сериала «Осиное гнездо»  /  Prt Scr

Москва, 21 мая. Актриса Елизавета Арзамасова будучи беременной предалась ностальгии по тем временам, когда ее животик был идеально плоским, а фигура стройной.

На своей странице в Instagram 26-летняя звезда сериала «Папины дочки» опубликовала снимок, сделанный летом прошлого года. Девушка стоит на улице в обтягивающей белой майке, подчеркивающей ее стройную фигуру.

«Этим летом я точно не буду в такой форме. Мне предстоит лето больших размеров», — подписала актриса снимок, сделанный до беременности.

По ее словам, фото она опубликовала как напоминание самой себе, что «здоровая спортивная форма — это хорошо, и не стоит расслабляться». Вместо зарядки и спорта артистка намерена пока вплотную заняться работой.

Поклонники Арзамасовой оставили под снимком сотни комментариев и лайков, отметив, что девушке предстоит счастливый период, а возвращение формы — это уже дело желания и дисциплины.

«Зато самое запоминающиеся лето будет», — отметила одна из подписчиц.

«Особенное будет лето, невероятное и полное открытий. А форму вернуть — это вопрос самодисциплины в основном», — добавила другая.

«Этим летом ты будешь самая прекрасная», — написал фолловер.

Арзамасова и ее супруг фигурист Илья Авербух официально объявили, что ждут первенца, совсем недавно. Таролог Марианна Абравитова поделилась предсказаниями о будущем ребенке актрисы. Она предположила, что у пары родится мальчик с боевым характером и очень экспрессивный. По словам таролога, ребенок 26-летней актрисы и 47-летнего фигуриста будет обладать множеством талантов и, скорее всего, превзойдет своих родителей по популярности.

беременность соцсети арзамасова
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Все новости / Шоу-бизнес / «Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
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