«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой

Москва, 21 мая. Актриса Елизавета Арзамасова будучи беременной предалась ностальгии по тем временам, когда ее животик был идеально плоским, а фигура стройной.

На своей странице в Instagram 26-летняя звезда сериала «Папины дочки» опубликовала снимок, сделанный летом прошлого года. Девушка стоит на улице в обтягивающей белой майке, подчеркивающей ее стройную фигуру.

«Этим летом я точно не буду в такой форме. Мне предстоит лето больших размеров», — подписала актриса снимок, сделанный до беременности.

По ее словам, фото она опубликовала как напоминание самой себе, что «здоровая спортивная форма — это хорошо, и не стоит расслабляться». Вместо зарядки и спорта артистка намерена пока вплотную заняться работой.

Поклонники Арзамасовой оставили под снимком сотни комментариев и лайков, отметив, что девушке предстоит счастливый период, а возвращение формы — это уже дело желания и дисциплины.

«Зато самое запоминающиеся лето будет», — отметила одна из подписчиц.

«Особенное будет лето, невероятное и полное открытий. А форму вернуть — это вопрос самодисциплины в основном», — добавила другая.

«Этим летом ты будешь самая прекрасная», — написал фолловер.

Арзамасова и ее супруг фигурист Илья Авербух официально объявили, что ждут первенца, совсем недавно. Таролог Марианна Абравитова поделилась предсказаниями о будущем ребенке актрисы. Она предположила, что у пары родится мальчик с боевым характером и очень экспрессивный. По словам таролога, ребенок 26-летней актрисы и 47-летнего фигуриста будет обладать множеством талантов и, скорее всего, превзойдет своих родителей по популярности.