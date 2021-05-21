Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией

Москва, 21 мая. Новый пакет санкций, принятый властями США в отношении «Северного потока — 2», показывает истинные стремления Вашингтона. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Белый дом ввел санкции против 13 российских кораблей, которые участвуют в строительстве Nord Stream 2. Новыми ограничениями США демонстрируют, как они на самом деле стремятся выработать стабильные взаимоотношения с Россией, подчеркнул Пушков.

«Если там к чему и стремятся, так это к отношениям стабильно враждебным и предсказуемо плохим. Это единственное, что следует не из словесных упражнений Блинкена, не имеющих особой ценности, а из практических действий США на российском направлении», — пишет Пушков.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказался относительно президентства Владимира Зеленского на Украине. По мнению парламентария, глава Незалежной «действительно очень слаб».