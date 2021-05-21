Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки

Москва, 21 мая. Певица Анна Седокова официально объявила о выпуске нового альбома. По словам артистки, на пластинке не будет ни одной медленной песни.

Как будет называться новый проект Седокова пока скрывает. Она предложила своим подписчикам угадать название альбома, намекнув, что подсказка на правильный ответ есть в посте. Счастливчики получат лайки от звезды под своими фотографиями в соцсети и воздушный поцелуй.

«Больше двух лет его не было. Новый альбом. Не новая я. Все такая же драматичная, сильная и слабая. Но точно не сидящая и плачущая у окна. Ни одной медленной песни. Я так решила», — сообщила звезда своим поклонникам в Instagram.

Поклонники наперебой предлагают свои варианты: «Сильная и смелая», «Не новая я», «Все такая же» и самый популярный вариант: «Я так решила».

Пост Седокова проиллюстрировала черно-белой фотографией. По словам певицы, этот снимок отражает ее состояние сейчас.

Pr Scr instagram.com / @annasedokova

Пару дней назад артистка продемонстрировала фанатам, как выглядит с утра без макияжа и ретуши. В ролике Седокова, одетая в короткий топик и обтягивающие легинсы, занималась на беговой дорожке. Подписчикам она посоветовала заниматься спортом с утра на голодный желудок, потому что «как только поел и заглянул в телефон, появятся задачи поважнее».

В последнее время Седокова стала настоящей поклонницей спорта. Многие ее фолловеры помнят, как еще пару лет назад артистка тщательно редактировала свои фото и сильно отличалась в жизни от того, что транслировала в Instagram. Поэтому сейчас под публикациями стали появляться хвалебные комментарии.