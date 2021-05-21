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Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
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Политика
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Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
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Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
22:51
Политика
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22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
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Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки

  /   Обновлено: 21 мая 2021 23:31
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 21 мая. Певица Анна Седокова официально объявила о выпуске нового альбома. По словам артистки, на пластинке не будет ни одной медленной песни.

Как будет называться новый проект Седокова пока скрывает. Она предложила своим подписчикам угадать название альбома, намекнув, что подсказка на правильный ответ есть в посте. Счастливчики получат лайки от звезды под своими фотографиями в соцсети и воздушный поцелуй.

«Больше двух лет его не было. Новый альбом. Не новая я. Все такая же драматичная, сильная и слабая. Но точно не сидящая и плачущая у окна. Ни одной медленной песни. Я так решила», — сообщила звезда своим поклонникам в Instagram.

Поклонники наперебой предлагают свои варианты: «Сильная и смелая», «Не новая я», «Все такая же» и самый популярный вариант: «Я так решила».

Пост Седокова проиллюстрировала черно-белой фотографией. По словам певицы, этот снимок отражает ее состояние сейчас.

Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
Pr Scr instagram.com  / @annasedokova

Пару дней назад артистка продемонстрировала фанатам, как выглядит с утра без макияжа и ретуши. В ролике Седокова, одетая в короткий топик и обтягивающие легинсы, занималась на беговой дорожке. Подписчикам она посоветовала заниматься спортом с утра на голодный желудок, потому что «как только поел и заглянул в телефон, появятся задачи поважнее».

В последнее время Седокова стала настоящей поклонницей спорта. Многие ее фолловеры помнят, как еще пару лет назад артистка тщательно редактировала свои фото и сильно отличалась в жизни от того, что транслировала в Instagram. Поэтому сейчас под публикациями стали появляться хвалебные комментарии.

фото альбом соцсети седокова
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Все новости / Шоу-бизнес / Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
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