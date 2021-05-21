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00:02
Политика
Кремль ответил на введение санкций США в отношении «Северного потока — 2»
00:02
Общество
Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
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Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
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Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
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Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
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Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
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Политика
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22:44
Политика
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22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
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Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг

Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Вашингтон, 21 мая. Американские ученые доказали, что мыслительные функции человека снижаются из-за просмотра телевизора. О трех исследованиях по этому вопросу рассказал портал Naked Science.

Проведенные учеными опыты показали, что те люди, которые смотрели телевизор умеренное или большое количество времени, возрастом 30, 50 и 60 лет, жаловались на нарушение мыслительных функций, а объем серого вещества у них сократился. Обратная ситуация с теми, кто просматривал телевизор очень редко. Испытуемые, возрастом 70 и 80 лет, которые не проводили время за просмотром телепередач, имеют большее количество серого вещества в мозге, а их когнитивные функции не были нарушены.

Кроме того, исследователи оценили риски развития патологий в системе кровообращения у молодых людей. Выяснилось, что у молодежи также была доказана связь между объемом серого вещества мозга и просмотром телевизора. Таким образом, ученые доказали, что это занятие вредно влияет на мозг взрослых людей всех возрастов.

Ранее американские физики в результате опытов смогли превысить скорость света с помощью посылаемых внутри горячей плазмы импульсов. Групповую скорость импульсов света позволил увеличить специальный лазер.

ученые мозг телевизор серое вещество
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