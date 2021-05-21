Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг

Вашингтон, 21 мая. Американские ученые доказали, что мыслительные функции человека снижаются из-за просмотра телевизора. О трех исследованиях по этому вопросу рассказал портал Naked Science.

Проведенные учеными опыты показали, что те люди, которые смотрели телевизор умеренное или большое количество времени, возрастом 30, 50 и 60 лет, жаловались на нарушение мыслительных функций, а объем серого вещества у них сократился. Обратная ситуация с теми, кто просматривал телевизор очень редко. Испытуемые, возрастом 70 и 80 лет, которые не проводили время за просмотром телепередач, имеют большее количество серого вещества в мозге, а их когнитивные функции не были нарушены.

Кроме того, исследователи оценили риски развития патологий в системе кровообращения у молодых людей. Выяснилось, что у молодежи также была доказана связь между объемом серого вещества мозга и просмотром телевизора. Таким образом, ученые доказали, что это занятие вредно влияет на мозг взрослых людей всех возрастов.

Ранее американские физики в результате опытов смогли превысить скорость света с помощью посылаемых внутри горячей плазмы импульсов. Групповую скорость импульсов света позволил увеличить специальный лазер.