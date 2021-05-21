Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму

Симферополь, 21 мая. Водитель автомобиля Lada Largus пострадал в результате ДТП на автодороге «Таврида» в Белогорском районе Крыма. Машина врезалась в КамАЗ.

Грузовой автомобиль был припаркован на обочине примерно на 180 километре автодороги. Водитель Lada получил травмы, его госпитализировали, сообщили в МВД. Причины аварии выясняются, по факту происшествия проводится проверка.

Легковой автомобиль Volkswagen и мусоровоз КамАЗ ранее столкнулись на трассе «Урал». Авария унесла жизни троих человек.