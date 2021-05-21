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Общество
Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
23:48
Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
23:44
Политика
Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
23:24
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
23:09
Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
23:00
Общество
Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
22:51
Политика
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22:44
Политика
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Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
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Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев

  /   Обновлено: 21 мая 2021 23:31
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Невские Новости  /  Степан Яцко

Таллин, 21 мая. Жители Европы зачастую считают стиль россиян слишком ярким и непрактичным. Некоторые вещи и вовсе вызывают улыбку у иностранцев.

Европейцы привыкли отдавать предпочтение удобной одежде, подчеркивая, что человек носит одежду, а не она его. Жители США также считают, что стилю россиян не хватает естественности. Обозреватель эстонского портала Postimees описал пять вещей в гардеробе жителей РФ, веселящих иностранцев.

Бренды напоказ

Приезжающие в Россию иностранцы часто считают, что россияне слишком гонятся за брендами, предпочитая дорогие вещи практичным. Некоторые готовы переплатить за бренд заоблачные суммы, даже если наряд наделен некоторыми негативными качествами. К примеру, некоторые в погоне за брендом могут не обращать внимание, что вещь неудобна или слишком вычурна в дизайне, приводит перевод издания «ИноСМИ».

Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
ИА Народные новости  / Мария Белякова

Откровенные и яркие платья

Европейцы обращают внимание, что некоторым русским не хватает чувства меры. В глаза бросаются дамы в слишком коротких и обтягивающих платьях, украшенных стразами или дикими принтами. «Усложняют» образ и слишком сложные прически с неестественно ярким макияжем.

Шубы

Иностранцем совершенно непонятна тяга русских к шубам. Можно было бы списать любовь к мехам на морозы, но сегодня рынок предлагает куда менее затратную альтернативу.

«Если учитывать удобство и комфорт, чем зачастую руководствуются иностранцы при выборе одежды, то на их лице можно будет заметить как минимум удивление. Кстати, еще иностранцы недоумевают, почему же русские так редко улыбаются», — пишет издание.

Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
pxhere.com  / 

Мини-бикини

Приезжие замечают, что на пляжах русские стараются носить минимум одежды, невзирая на возраст и комплекцию. Европейцы любят купаться в шортах-бермудах и закрытых купальниках, которые значительно менее популярны у россиян: они чаще отдают предпочтение ультракоротким плавкам или бикини.

Домашние халаты

Советская мода на халаты с цветочным принтом прижилась настолько крепко, что, похоже, будет господствовать в русских домах еще много лет. В западных странах найти подобную вещь практически невозможно, там люди привыкли находится дома в уличной одежде.

Ранее иностранцы приняли участие в опросе, рассказав, каким фактам о России они продолжают верить до тех пор, пока не побывают в стране. К примеру, один из респондентов никогда бы не поверил, что в Москве ночью довольно светло. Другой выходец из-за рубежа раньше не верил, что полицейские из РФ способны улыбаться. Многих удивляет, что в России не нужно ждать по 20-30 минут, когда нагреется вода, текущая из крана.

россия эстония мода образ жизни
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Все новости / Общество / Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
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