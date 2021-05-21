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Политика
Кремль ответил на введение санкций США в отношении «Северного потока — 2»
00:02
Общество
Эффект края, или Как мы мешаем сами себе
23:48
Шоу-бизнес
«Лето больших размеров»: Лиза Арзамасова простилась со своей стройной фигурой
23:44
Политика
Пушков усомнился в стремлении США к дружбе с Россией
23:24
Шоу-бизнес
Седокова предложила фанатам угадать название нового альбома в обмен на лайки
23:09
Наука
Длительный просмотр телевизора уменьшает мозг
23:00
Общество
Почему за «мазню» платят миллионы, или Чем живет арт-рынок. Колонка Никаса Сафронова
22:52
Происшествия
Легковой автомобиль на скорости врезался в стоящий на обочине КамАЗ в Крыму
22:52
Общество
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
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США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 21 мая 2021 23:29
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 21 мая. Соединенные Штаты приняли новый пакет санкций в отношении российских компаний и судов, обеспечивающих строительство газопровода «Северный поток — 2».

Минфин США заявил, что рестрикции введены в отношении трех организаций. Среди них числятся Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Ранее в ФРГ уже успели отметить победу в вопросе реализации «Северного потока — 2». Сотрудник комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер заявил, что экономические интересы Германии оказались сильнее американского сопротивления.

санкции сша северный поток
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