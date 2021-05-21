США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 21 мая. Соединенные Штаты приняли новый пакет санкций в отношении российских компаний и судов, обеспечивающих строительство газопровода «Северный поток — 2».

Минфин США заявил, что рестрикции введены в отношении трех организаций. Среди них числятся Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», АО Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Ранее в ФРГ уже успели отметить победу в вопросе реализации «Северного потока — 2». Сотрудник комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер заявил, что экономические интересы Германии оказались сильнее американского сопротивления.