Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос

Москва, 21 мая. Уровень производства бензина остается стабильным и полностью удовлетворяет спрос. Об этом заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин

Ежесуточное производство топлива составляется около 67 тыс. тонн по бензину АИ-92 и примерно 40 тыс. тонн по АИ-95. Этого хватает, чтобы удовлетворить формирующийся спрос.

Оптовые цены на топливо должны стабилизироваться после завершения периода ажиотажного спрос во время отпусков. Способствовать этому будет и недавняя корректировка демпферного механизма, отметили в Минэнерго.

Сейчас средние потребительские цены на бензин выросли на 2 копейки в России. На конец отчетного периода усредненная стоимость составляла 47,74 рубля за литр топлива, отметили в Росстате.