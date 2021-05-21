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22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
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21:57
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Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
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Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос

  /   Обновлено: 21 мая 2021 22:48
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 мая. Уровень производства бензина остается стабильным и полностью удовлетворяет спрос. Об этом заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин

Ежесуточное производство топлива составляется около 67 тыс. тонн по бензину АИ-92 и примерно 40 тыс. тонн по АИ-95. Этого хватает, чтобы удовлетворить формирующийся спрос.

Оптовые цены на топливо должны стабилизироваться после завершения периода ажиотажного спрос во время отпусков. Способствовать этому будет и недавняя корректировка демпферного механизма, отметили в Минэнерго.

Сейчас средние потребительские цены на бензин выросли на 2 копейки в России. На конец отчетного периода усредненная стоимость составляла 47,74 рубля за литр топлива, отметили в Росстате.

минэнерго бензин спрос
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