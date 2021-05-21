Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении

Москва, 21 мая. «Полотно» с изображениями российских женщин, которое появилось на экране во время выступления певицы Манижи на Евровидении-2021, создавалось за считанные дни.

Автором идеи стал режиссер Ладо Кватания, именно он помогал Маниже отбирать героинь для видео, рассказала певица во время интернет-встречи с поклонниками в «Одноклассниках». Набор фотографий женщин сформировали за несколько дней и отправили организаторам конкурса, как этого требуют правила.

«Это было испытанием, потому что мы за считанные дни готовили все, что вы сейчас видите на сцене. То количество стресса и то количество слез, что я пролила, радости, переживаний… Я за всю свою жизнь еще столько не испытывал.», — призналась Манижа.

Участницами флешмоба стали знаменитости Чулпан Хаматова, Гузель Яхина, Ида Галич, Саша Бортич и другие. Певица не стала дальше перечислять, чтобы никого не обидеть, если забудет назвать. Первыми в список попали те люди, которые вдохновляют Манижу на творчество и являются некими кумирами.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее оценил шансы Манижи на победу в конкурсе «Евровидение». Он назвал оскорблением песню певицы Russian Woman.