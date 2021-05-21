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новостей
22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
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Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
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Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении

Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 21 мая. «Полотно» с изображениями российских женщин, которое появилось на экране во время выступления певицы Манижи на Евровидении-2021, создавалось за считанные дни.

Автором идеи стал режиссер Ладо Кватания, именно он помогал Маниже отбирать героинь для видео, рассказала певица во время интернет-встречи с поклонниками в «Одноклассниках». Набор фотографий женщин сформировали за несколько дней и отправили организаторам конкурса, как этого требуют правила.

«Это было испытанием, потому что мы за считанные дни готовили все, что вы сейчас видите на сцене. То количество стресса и то количество слез, что я пролила, радости, переживаний… Я за всю свою жизнь еще столько не испытывал.», — призналась Манижа.

Участницами флешмоба стали знаменитости Чулпан Хаматова, Гузель Яхина, Ида Галич, Саша Бортич и другие. Певица не стала дальше перечислять, чтобы никого не обидеть, если забудет назвать. Первыми в список попали те люди, которые вдохновляют Манижу на творчество и являются некими кумирами.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее оценил шансы Манижи на победу в конкурсе «Евровидение». Он назвал оскорблением песню певицы Russian Woman.

женщины экран Манижа
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