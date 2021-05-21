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Происшествия
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США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
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Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО

Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
mod.gov.ge  /  Пресс-служба Министерства обороны Грузии

Тбилиси, 21 мая. Власти Грузии уничтожили собственную армию, чтобы выполнить требования НАТО, но в Альянс страна так и не вступила. Об этом рассказал генерал-лейтенант Гурам Николаишвили.

По словам военного, Грузия активно участвует в учениях НАТО, но за два десятилетия не приблизилась к вступлению в западный военный блок ни на шаг. Николаишвили связывает ситуацию с необходимостью поддерживать иллюзию об «открытых дверях» Альянса. Генерал сомневается в способности Грузии когда-либо вступить в НАТО и напоминает об экономических проблемах США, не позволяющих стране излишне провоцировать Россию.

Москва, напротив, является «набирающей мощь силой», отмечает Николаишвили. Доля современного оружия в Вооруженных силах России превысила 70%, а страна стала первой в мире обладательницей гиперзвукового арсенала. США за это же время не провели ни одной значимой модернизации: вся военная деятельность американцев заточена на обогащение собственной военной промышленности. Именно эта задача является истинным приоритетом НАТО, заявил генерал.

Чтобы угодить Альянсу, Грузия при президенте Михаиле Саакашвили избавилась от колоссальных советских арсеналов, чем фактически перечеркнула собственную обороноспособность. Так, после ликвидации 600 единиц систем противовоздушной обороны (половина которых — 100-миллиметровые зенитные орудия) Грузия способна защитить от воздушных угроз лишь один процент территории Тбилиси, утверждает Николаишвили.

Похожая ситуация наблюдается и в других родах войск. Списание Су-24 подорвало боеспособность военной авиации Грузии, а увольнение сотен офицеров из-за советской школы «обезглавило» ее вооруженные силы. Также генерал отмечает неспособность поставок из США качественно усилить армию Грузии. «Джавелины» и «Стингеры» расходуются на учениях, а многие позиции просто дублируют имеющиеся арсеналы.

В результате обещания, что американские оружие сделает Грузию «костью поперек горла» РФ, привели к практически полному разоружению страны. Николаишвили считает, что ситуацию может исправить только узаконивание внеблокового статуса страны и переход армии в управление профессиональных военных, а не «банкиров и бизнесменов», пишет EurAsia Daily.

Ранее депутат украинской Рады Ренат Кузьмин пристыдил Киев и Тбилиси за мольбы об интеграции с Евросоюзом и НАТО. Он напомнил руководству Грузии о территориальных проблемах с Абхазией и Южной Осетией, назвав это таким же препятствием для вступления в Альянс, как и Донбасс для Украины.

нато саакашвили грузия оружие армия грузии
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