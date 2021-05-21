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21 мая 22:53
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новостей
22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
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«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
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Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян

Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 21 мая. Россияне сталкиваются с гипертоническим кризом чаще жителей западных стран. Известный врач Александр Мясников объяснил, почему это происходит.

Тему гипертонического криза доктор Мясников затронул в программе «О самом главном». Специалист озвучил спектр симптомов криза, требующих вызова скорой помощи. В список попали давление выше 180 на 120 мм ртутного столба, которое не снижается в состоянии покоя, пульс более 120 ударов в минуту, нарушение зрения и отсутствие мочеиспускания более 12 часов.

Также гипертонический криз проявляется в нарастающих неврологических симптомах (нарушение речи и сознания, головокружение, слабость в руках и ногах), болях за грудиной, судорогах, нарастающей одышке из-за отека легких и болевых ощущениях в спине по причине аневризмы аорты. При этом доктор подчеркнул, что данное заболевание практически никогда не возникает просто так. Чаще всего, по словам Мясникова, к кризу приводит неверное лечение гипертонии.

«На 90% это наш сход с лечения. Не те таблетки, не в той дозе, не в то время. Это приводит к гипертоническому кризу через несколько недель или месяцев. Поэтому у нас пациентами с этим диагнозом забиты все больницы. А за рубежом, где правила очень жесткие, привыкли делать так, как говорят врачи. Поэтому все это значительно реже», — рассказал Мясников.

Доктор предостерег от попыток быстрого снижения давления при гипертоническом кризе (например, путем приема каптоприла и клонидина). Это может спровоцировать перфузию органов (головного мозга, сердца, почек), вызвав инфаркт и летальный исход. Первая помощь в таком состоянии — успокоение и помещение человека в тихую темную комнату. Параллельно следует вызвать неотложку, а снижение давления должно проходить в больнице под присмотром врачей, предупредил специалист.

Чтобы избежать критического повышения давления, Мясников советует правильно лечить гипертонию, четко следовать указаниям медиков и тщательно подбирать подходящие препараты. Традиционная для многих россиян неаккуратность лечения гипертонии — основная причина повышенного риска гипертонического криза в РФ, утверждает доктор.

«Все, что выше 130 на 80, требует лечения. Правильное лекарство в правильное время. Не помогает — надо менять. Таблеток много. Лечить правильно и с головой», — резюмировал Мясников.

Ранее доктор назвал пять симптомов надвигающейся смерти, о которых врачи предпочитают молчать, чтобы не пугать людей. По словам Мясникова, данные проявления характерны для очень пожилых людей, доживающих последние дни.

россияне гипертония давление гипертонический криз мясников
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