Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян

Москва, 21 мая. Россияне сталкиваются с гипертоническим кризом чаще жителей западных стран. Известный врач Александр Мясников объяснил, почему это происходит.

Тему гипертонического криза доктор Мясников затронул в программе «О самом главном». Специалист озвучил спектр симптомов криза, требующих вызова скорой помощи. В список попали давление выше 180 на 120 мм ртутного столба, которое не снижается в состоянии покоя, пульс более 120 ударов в минуту, нарушение зрения и отсутствие мочеиспускания более 12 часов.

Также гипертонический криз проявляется в нарастающих неврологических симптомах (нарушение речи и сознания, головокружение, слабость в руках и ногах), болях за грудиной, судорогах, нарастающей одышке из-за отека легких и болевых ощущениях в спине по причине аневризмы аорты. При этом доктор подчеркнул, что данное заболевание практически никогда не возникает просто так. Чаще всего, по словам Мясникова, к кризу приводит неверное лечение гипертонии.

«На 90% это наш сход с лечения. Не те таблетки, не в той дозе, не в то время. Это приводит к гипертоническому кризу через несколько недель или месяцев. Поэтому у нас пациентами с этим диагнозом забиты все больницы. А за рубежом, где правила очень жесткие, привыкли делать так, как говорят врачи. Поэтому все это значительно реже», — рассказал Мясников.

Доктор предостерег от попыток быстрого снижения давления при гипертоническом кризе (например, путем приема каптоприла и клонидина). Это может спровоцировать перфузию органов (головного мозга, сердца, почек), вызвав инфаркт и летальный исход. Первая помощь в таком состоянии — успокоение и помещение человека в тихую темную комнату. Параллельно следует вызвать неотложку, а снижение давления должно проходить в больнице под присмотром врачей, предупредил специалист.

Чтобы избежать критического повышения давления, Мясников советует правильно лечить гипертонию, четко следовать указаниям медиков и тщательно подбирать подходящие препараты. Традиционная для многих россиян неаккуратность лечения гипертонии — основная причина повышенного риска гипертонического криза в РФ, утверждает доктор.

«Все, что выше 130 на 80, требует лечения. Правильное лекарство в правильное время. Не помогает — надо менять. Таблеток много. Лечить правильно и с головой», — резюмировал Мясников.

Ранее доктор назвал пять симптомов надвигающейся смерти, о которых врачи предпочитают молчать, чтобы не пугать людей. По словам Мясникова, данные проявления характерны для очень пожилых людей, доживающих последние дни.