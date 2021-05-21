Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету

Москва, 21 мая. По расходам на оборону РФ занимает последнее место в первой 10-е стран, но производит сверхэффективное вооружение. Подходы к бюджету разных стран сравнил эксперт Ксавье Моро.

Россия обладает инновационными способами ядерного сдерживания, при этом государство не идет по пути милитаризации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета «Победа».

«У нас появился вообще новый вид стратегического оружия, межконтинентальной дальности планирующий блок «Авангард» с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие, оно развивается. У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире: боевые надводные и подводные корабли, самые современные беспилотные аппараты», — подчеркнул лидер страны.

Моро отметил, что новые виды вооружения появляются благодаря рачительному отношению к уже имеющимся средствам, которые выделяются на оборону. Так, в 2021 году в пересчете на доллары выделено около 42 миллиардов, в то время как расходы в США превышают 770 миллиардов долларов.

Французский специалист подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки непродуктивно расходуют оборонный бюджет из-за большого количества выделенных средств. Однако они не могут производить дешево и эффективно. Каждый американский специалист предлагает свой вариант современного оборудования, передает радио Sputnik.

Военный может захотеть, чтобы танк плавал и летал, инженер укажет, что можно сделать из подобной идеи, а финансист определит количество необходимых средств. Однако, по словам Моро, в США никто не собирается обсуждать подобные вопросы. По итогу страна получает нечто вроде истребителя F-35, который стоит очень дорого и очень плохо функционирует. Получается, что российский военно-промышленный комплекс работает значительно лучше, подытожил он.

Ранее ФАН сообщил, что редактор журнала National Interest Крис Осборн проанализировал возможности истребителей российского производства Миг-29 и сравнил их с самолетами ВМС США F/A-18 Super Hornets.