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США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
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22:24
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Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
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Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
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Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
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«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
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Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету

  /   Обновлено: 21 мая 2021 22:02
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
torange.biz

Москва, 21 мая. По расходам на оборону РФ занимает последнее место в первой 10-е стран, но производит сверхэффективное вооружение. Подходы к бюджету разных стран сравнил эксперт Ксавье Моро.

Россия обладает инновационными способами ядерного сдерживания, при этом государство не идет по пути милитаризации экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета «Победа».

«У нас появился вообще новый вид стратегического оружия, межконтинентальной дальности планирующий блок «Авангард» с гиперзвуковой скоростью. У нас появилось, ни у кого еще нет, но у нас есть гиперзвуковое оружие, оно развивается. У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире: боевые надводные и подводные корабли, самые современные беспилотные аппараты», — подчеркнул лидер страны.

Моро отметил, что новые виды вооружения появляются благодаря рачительному отношению к уже имеющимся средствам, которые выделяются на оборону. Так, в 2021 году в пересчете на доллары выделено около 42 миллиардов, в то время как расходы в США превышают 770 миллиардов долларов.

Французский специалист подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки непродуктивно расходуют оборонный бюджет из-за большого количества выделенных средств. Однако они не могут производить дешево и эффективно. Каждый американский специалист предлагает свой вариант современного оборудования, передает радио Sputnik.

Военный может захотеть, чтобы танк плавал и летал, инженер укажет, что можно сделать из подобной идеи, а финансист определит количество необходимых средств. Однако, по словам Моро, в США никто не собирается обсуждать подобные вопросы. По итогу страна получает нечто вроде истребителя F-35, который стоит очень дорого и очень плохо функционирует. Получается, что российский военно-промышленный комплекс работает значительно лучше, подытожил он.

Ранее ФАН сообщил, что редактор журнала National Interest Крис Осборн проанализировал возможности истребителей российского производства Миг-29 и сравнил их с самолетами ВМС США F/A-18 Super Hornets.

бюджет военные деньги
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