Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 22:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
Все новости
21 мая 22:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
Все новости

Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года

Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
пресс-служба первого канала

София, 21 мая. Природные катаклизмы могут нахлынуть на Землю этим летом. Такое пророчество сделала болгарская ясновидящая Ванга перед тем, как уйти из жизни, заявил ее кум Сергей Косторной.

Мужчина рассказал, что Ванга увидела сильные ливни в Западной части полушария и крупные наводнения. Не исключено, что катастрофа нанесет огромный ущерб Америке. Значительный подъем уровня воды может спровоцировать возникновение новых болезней.

Кроме того, провидица предупредила о вспышке войн и локальных конфликтов в нестабильных регионах. В частности, она предрекла «кровавые дожди» на территории Южной Америки летом 2021 года. Однако мировой войны пока не будет, считала Ванга.

Также, по словам ясновидящей, в этом году на свет появятся два особенных и важных человека. Но растолковать влияние этих персон в мире экспертам так и не удалось.

Предсказательница описала много событий, которые уже сбылись. Например, она увидела пандемию коронавируса, заявив, что пагубное влияние болезни на все мировые процессы прекратится в этом году.

Недавно стало известно о трех знаках зодиака, которым, по мнению Ванги, не суждено стать хорошими матерями. Прорицательница рассказала, какие созвездия плохо ладят с детьми.

ванга лето наводнение
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 81539 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 54444 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 48100 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 27688 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 25930 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Все новости / Общество / Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
Рейтинг@Mail.ru