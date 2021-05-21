Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года

София, 21 мая. Природные катаклизмы могут нахлынуть на Землю этим летом. Такое пророчество сделала болгарская ясновидящая Ванга перед тем, как уйти из жизни, заявил ее кум Сергей Косторной.

Мужчина рассказал, что Ванга увидела сильные ливни в Западной части полушария и крупные наводнения. Не исключено, что катастрофа нанесет огромный ущерб Америке. Значительный подъем уровня воды может спровоцировать возникновение новых болезней.

Кроме того, провидица предупредила о вспышке войн и локальных конфликтов в нестабильных регионах. В частности, она предрекла «кровавые дожди» на территории Южной Америки летом 2021 года. Однако мировой войны пока не будет, считала Ванга.

Также, по словам ясновидящей, в этом году на свет появятся два особенных и важных человека. Но растолковать влияние этих персон в мире экспертам так и не удалось.

Предсказательница описала много событий, которые уже сбылись. Например, она увидела пандемию коронавируса, заявив, что пагубное влияние болезни на все мировые процессы прекратится в этом году.

Недавно стало известно о трех знаках зодиака, которым, по мнению Ванги, не суждено стать хорошими матерями. Прорицательница рассказала, какие созвездия плохо ладят с детьми.