«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка

Москва, 21 мая. Актриса Мария Горбань вскоре второй раз станет мамой. О приближении к часу икс артистка рассказала своим поклонникам.

Фанаты узнали об интересном положении актрисы около месяца назад. Однако до сих звезда сериала «Кухня» хранит в тайне пол ребенка. В пятницу на своей странице актриса опубликовала забавное видео. Запись смонтирована из двух роликов: на первом радостная Горбань танцует перед зеркалом на отдыхе в белом бикини с идеально плоским животом, на втором — предстала в этом же купальнике, но уже с округлившимся животиком.

«Этим видео я, как бы намекаю, что я на низком старте», — подписала она ролик.

Pr Scr instagram.com / @gorban_masha

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида актрисы, подчеркнув, что она выглядела прекрасно как с идеальным прессом, так и беременной.

«Нет ничего прекраснее беременной женщины», — отметила одна из подписчиц.

При этом многие уверены, что столь аккуратный животик свидетельствует о предстоящем рождении мальчика.

«Мальчик у вас будет. Сто процентов!» — пишут пользователи.

У Горбань есть старшая дочка Стефания, которая родилась в 2014 году в первом браке. В начале 2021 года артистка замуж за оператора Кирилла Зоткина.

В прошлом году вся семья актрисы переболела коронавирусом. Поклонники узнали об этом лишь в середине мая 2020-го, когда Горбань уже выздоровела. По словам экранной «жены» Дмитрия Нагиева, у нее была высокая температура, сильный кашель, воспаление легких и все тело «выкручивало».