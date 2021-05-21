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22:51
Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
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21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
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21:24
ЦАР
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«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка

  /   Обновлено: 21 мая 2021 21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
Фото ООО «Киностолица», компания «SVT Films Limited»

Москва, 21 мая. Актриса Мария Горбань вскоре второй раз станет мамой. О приближении к часу икс артистка рассказала своим поклонникам.

Фанаты узнали об интересном положении актрисы около месяца назад. Однако до сих звезда сериала «Кухня» хранит в тайне пол ребенка. В пятницу на своей странице актриса опубликовала забавное видео. Запись смонтирована из двух роликов: на первом радостная Горбань танцует перед зеркалом на отдыхе в белом бикини с идеально плоским животом, на втором — предстала в этом же купальнике, но уже с округлившимся животиком.

«Этим видео я, как бы намекаю, что я на низком старте», — подписала она ролик.

«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
Pr Scr instagram.com  / @gorban_masha

Подписчики пришли в восторг от внешнего вида актрисы, подчеркнув, что она выглядела прекрасно как с идеальным прессом, так и беременной.

«Нет ничего прекраснее беременной женщины», — отметила одна из подписчиц.

При этом многие уверены, что столь аккуратный животик свидетельствует о предстоящем рождении мальчика.

«Мальчик у вас будет. Сто процентов!» — пишут пользователи.

У Горбань есть старшая дочка Стефания, которая родилась в 2014 году в первом браке. В начале 2021 года артистка замуж за оператора Кирилла Зоткина.

В прошлом году вся семья актрисы переболела коронавирусом. Поклонники узнали об этом лишь в середине мая 2020-го, когда Горбань уже выздоровела. По словам экранной «жены» Дмитрия Нагиева, у нее была высокая температура, сильный кашель, воспаление легких и все тело «выкручивало».

беременность мария горбань горбань
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