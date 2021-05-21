Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом

Банги, 21 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) продолжают военную операцию по зачистке страны от боевиков и защите регионов на границе с Чадом. Об этом сообщил пресс-секретарь Генштаба армии Огюстен Нданго Кпако.

Недавно, 11 мая, войска провели разведку в направлении Батангафо — Белонджо. Они обнаружили базу бандитов, на которой наемников готовили к проведению диверсий и провокаций в ЦАР. Там же их обучали минированию дорог. Это становится причиной гибели гражданского населения.

«Радикалы отказались сдаться и открыли огонь по военнослужащим. Они ответили мощным наступлением и полностью разрушили опорный пункт террористов», — отметили в FACA.

Силовики изъяли оружие, боеприпасы, амуницию, средства связи и технику. Кроме того, они обнаружили справки, которые подтверждали прохождение военной подготовки чадскими наемниками. Среди документов оказались и карточки избирателей Чада, что подтверждает участие выходцев из соседней страны в незаконных формированиях.

«Это заставляет FACA удвоить усилия по обеспечению безопасности границ», — отметили военные.

В сообщении подчеркивается, что законная армия контролирует территорию страны и делает все необходимое для полного восстановления мира и стабильности.

«Уничтожение базы боевиков еще раз доказало успех FACA», — заявил пресс-секретарь.

Начальник Генштаба генерал-майор Зеферин Мамаду обратился к бандитам с призывом немедленно сложить оружие. В противном случае они считаются преступниками и им грозит ликвидация.

Армия, подготовленная российскими инструкторами, уже полностью разбила конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Однако отдельные незаконные формирования продолжают скрываться в отдаленных частях страны и лесах.

Недавно к гражданскому населению обратился советник президента по национальной безопасности Валерий Захаров и призвал сохранять бдительность. Бандиты не в состоянии бороться с армией, а потому нападают на мирных жителей ЦАР.