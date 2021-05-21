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Политика
США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
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Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
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Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
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«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
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ЦАР
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Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом

ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Сергей Чемеков

Банги, 21 мая. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) продолжают военную операцию по зачистке страны от боевиков и защите регионов на границе с Чадом. Об этом сообщил пресс-секретарь Генштаба армии Огюстен Нданго Кпако.

Недавно, 11 мая, войска провели разведку в направлении Батангафо — Белонджо. Они обнаружили базу бандитов, на которой наемников готовили к проведению диверсий и провокаций в ЦАР. Там же их обучали минированию дорог. Это становится причиной гибели гражданского населения.

«Радикалы отказались сдаться и открыли огонь по военнослужащим. Они ответили мощным наступлением и полностью разрушили опорный пункт террористов», — отметили в FACA.

Силовики изъяли оружие, боеприпасы, амуницию, средства связи и технику. Кроме того, они обнаружили справки, которые подтверждали прохождение военной подготовки чадскими наемниками. Среди документов оказались и карточки избирателей Чада, что подтверждает участие выходцев из соседней страны в незаконных формированиях.

«Это заставляет FACA удвоить усилия по обеспечению безопасности границ», — отметили военные.

В сообщении подчеркивается, что законная армия контролирует территорию страны и делает все необходимое для полного восстановления мира и стабильности.

«Уничтожение базы боевиков еще раз доказало успех FACA», — заявил пресс-секретарь.

Начальник Генштаба генерал-майор Зеферин Мамаду обратился к бандитам с призывом немедленно сложить оружие. В противном случае они считаются преступниками и им грозит ликвидация.

Армия, подготовленная российскими инструкторами, уже полностью разбила конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Однако отдельные незаконные формирования продолжают скрываться в отдаленных частях страны и лесах.

Недавно к гражданскому населению обратился советник президента по национальной безопасности Валерий Захаров и призвал сохранять бдительность. Бандиты не в состоянии бороться с армией, а потому нападают на мирных жителей ЦАР.

боевики цар чад
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