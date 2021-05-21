Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса

Банги, 21 мая. Центральноафриканская Республика впервые получила партию вакцин против коронавирусной инфекции. В страну прибыло 60 тысяч доз AstraZeneca.

Сначала власти ЦАР намерены обеспечить вакцинами население, которое входит в группу риска. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, пенсионерах и медработниках.

Центральноафриканский премьер-министр Фирмен Нгребада первым прошел вакцинацию и тем самым подал пример всем гражданам республики.

«Я воспользовался этой возможностью, чтобы подать пример всем жителям ЦАР. Приходите в медицинские центры и вакцинируйтесь», — заявил он.

Вскоре республика получит еще больше медикаментов, направленных на борьбу с коронавирусом. Но до тех пор органам здравоохранения придется иметь дело с ограниченным количеством ресурсов, имеющихся в их распоряжении.

Сообщается, что ситуация с пандемией в Центральноафриканской Республике в последние месяцы стала более тревожной. Это произошло из-за появления «британского» штамма вируса.