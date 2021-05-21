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Происшествия
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США ввели новые санкции против «Северного потока — 2»
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
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Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов

Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
instagram.com  /  @drmyasnikov.ru

Москва, 21 мая. Продукты питания, которые советуют в интернете для сохранения здоровья суставов, на самом деле неэффективны. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Несколько независимых групп исследователей признали прием хондропротекторов, уколы гиалуроновой кислоты в сустав, иглоукалывание и парацетамол недейственными. Главный способ сохранить здоровье суставов — избегать травм. Продукты питания никак не влияют на состояние подвижных соединений костей скелета.

«Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе? Это звучит смешно даже для непрофессионала. А уж учитывая, что здесь нет кровеносных сосудов — тем более», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Он посоветовал правильно «кормить» суставы, регулярно заниматься физической активностью, больше ходить пешком. При тренировках в суставы попадают необходимые питательные вещества.

Александр Мясников ранее развеял миф о пользе некоторых полезных продуктах. В список попали гематоген, творожные десерты и апельсиновый сок.

здоровье суставы мясников
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Все новости / Общество / Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
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