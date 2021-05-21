Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов

Москва, 21 мая. Продукты питания, которые советуют в интернете для сохранения здоровья суставов, на самом деле неэффективны. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Несколько независимых групп исследователей признали прием хондропротекторов, уколы гиалуроновой кислоты в сустав, иглоукалывание и парацетамол недейственными. Главный способ сохранить здоровье суставов — избегать травм. Продукты питания никак не влияют на состояние подвижных соединений костей скелета.

«Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе? Это звучит смешно даже для непрофессионала. А уж учитывая, что здесь нет кровеносных сосудов — тем более», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

Он посоветовал правильно «кормить» суставы, регулярно заниматься физической активностью, больше ходить пешком. При тренировках в суставы попадают необходимые питательные вещества.

Александр Мясников ранее развеял миф о пользе некоторых полезных продуктах. В список попали гематоген, творожные десерты и апельсиновый сок.