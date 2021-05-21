Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР

Банги, 21 мая. Родители мотоциклиста в ЦАР подали официальную жалобу прокурору окружного суда на танзанийских сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Ранее миротворцы насмерть сбили 37-летнего водителя мотоцикла, оставив его шестерых детей без отца. Инцидент вызвал широкий резонанс и недовольство со стороны местного населения.

Люди вышли на митинг, протестуя против деятельности ООН в Центральноафриканской Республике. По данным местных источников, танзанийцы предложили два доллара и немного еды семье погибшего в качестве компенсации. После этого сотрудники МИНУСКА уехали в неизвестном направлении, погрузив тело и мотоцикл в машину.