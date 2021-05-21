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новостей
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
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Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР

ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
twitter.com  /  @CENTRO20_21

Банги, 21 мая. Родители мотоциклиста в ЦАР подали официальную жалобу прокурору окружного суда на танзанийских сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Ранее миротворцы насмерть сбили 37-летнего водителя мотоцикла, оставив его шестерых детей без отца. Инцидент вызвал широкий резонанс и недовольство со стороны местного населения.

Люди вышли на митинг, протестуя против деятельности ООН в Центральноафриканской Республике. По данным местных источников, танзанийцы предложили два доллара и немного еды семье погибшего в качестве компенсации. После этого сотрудники МИНУСКА уехали в неизвестном направлении, погрузив тело и мотоцикл в машину.

оон цар мотоциклист
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