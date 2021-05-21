Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 22:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
21:23
Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
Все новости
21 мая 22:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:44
Политика
Президенты РФ и США получили доклады о переговорах Лаврова и Блинкена
22:24
Экономика
Минэнерго: уровень производства бензина удовлетворяет спрос
22:22
Общество
Манижа рассказала о создании экрана с женщинами для выступления на Евровидении
22:11
Армия
Грузинский генерал рассказал об уничтожении армии страны ради членства в НАТО
22:02
Общество
Доктор Мясников объяснил повышенный риск гипертонического криза у россиян
22:01
Общество
Французский эксперт указал на отличия в подходе РФ и США к военному бюджету
22:00
Общество
Экономист пояснил, как решить проблему с ростом цен в Севастополе
22:00
Экономика
Аксенов сказал, ожидает ли крымчан повышение тарифов
21:57
Украина
Суд над Медведчуком едва не закончился массовой дракой
21:57
Общество
Ванга в последние минуты предупредила человечество о катастрофе летом 2021 года
21:48
Шоу-бизнес
«На низком старте»: фанаты Марии Горбань «предсказали» пол ее ребенка
21:44
ЦАР
Армия ЦАР уничтожила центр подготовки боевиков на границе с Чадом
21:38
Весь мир
Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке
21:33
ЦАР
Центральноафриканская Республика получила первую партию вакцин против коронавируса
21:30
Происшествия
Водитель автобуса в Калининграде напал с кулаками на подрезавшего его автомобилиста
21:30
Общество
Эксперт объяснил, как Россия может надавить на Украину за непризнание Крыма США
21:28
ЦАР
Родители погибшего мотоциклиста подали жалобу на миротворцев ООН в ЦАР
21:27
Общество
Доктор Мясников дал рекомендации по сохранению здоровья суставов
21:24
ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
21:23
Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
Все новости

Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики

ЦАР
Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 21 мая. Центральноафриканцы продолжают выступать против присутствия многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР. Очередной инцидент, связанный с действиями «голубых касок», произошел в супрефектуре Амадагаза в районе Мамбере-Кадей. В населенном пункте расположен танзанийский военный контингент.

Жители поселения рассказали о трагедии, которая произошла 17 мая по вине миротворца. Он насмерть сбил водителя мотоциклетного такси. Ситуация вызвала новую волну возмущения среди гражданских.

Виновный хотел откупиться от семьи погибшего. «Голубые каски» предложили родителям молодого человека продукты питания и попытались убедить их не подавать жалобу.

«Их действия просто бесчеловечны. Они предлагают заплатить тысячу франков за смерть человека. Неужели деньги могут исправить эту трагедию? Мы не хотим, чтобы эти солдаты оставались среди нас или в нашей стране. Это отвратительно», — заявил один из жителей Амадагазы.

Граждане Центральноафриканской Республики уже давно выступают против присутствия МИНУСКА. Чаще всего демонстрации, на которых требуют, чтобы ООН убралась из страны, случаются в столице — Банги. Однако в последнее время все больше провинциальных регионов устраивают подобные митинги.

Жители ЦАР неоднократно становились свидетелями преступлений «голубых касок» и понимают, что европейцы действуют только в целях собственных интересов. Все граждане уверены, что они поддерживают боевиков из разгромленной «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Недавно в город Босангоа прибыли 17 автомобилей ООН с боеприпасами и минами бельгийского производства. Такие же используют бандиты.

оон цар
Комментировать
Самое популярное
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 81539 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 54444 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 48100 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Политика 27688 19 мая 2021
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Общество 25930 20 мая 2021
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
Все новости / ЦАР / Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики
Рейтинг@Mail.ru