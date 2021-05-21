Жители еще одного поселения в ЦАР потребовали вывода миротворцев из республики

Банги, 21 мая. Центральноафриканцы продолжают выступать против присутствия многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР. Очередной инцидент, связанный с действиями «голубых касок», произошел в супрефектуре Амадагаза в районе Мамбере-Кадей. В населенном пункте расположен танзанийский военный контингент.

Жители поселения рассказали о трагедии, которая произошла 17 мая по вине миротворца. Он насмерть сбил водителя мотоциклетного такси. Ситуация вызвала новую волну возмущения среди гражданских.

Виновный хотел откупиться от семьи погибшего. «Голубые каски» предложили родителям молодого человека продукты питания и попытались убедить их не подавать жалобу.

«Их действия просто бесчеловечны. Они предлагают заплатить тысячу франков за смерть человека. Неужели деньги могут исправить эту трагедию? Мы не хотим, чтобы эти солдаты оставались среди нас или в нашей стране. Это отвратительно», — заявил один из жителей Амадагазы.

Граждане Центральноафриканской Республики уже давно выступают против присутствия МИНУСКА. Чаще всего демонстрации, на которых требуют, чтобы ООН убралась из страны, случаются в столице — Банги. Однако в последнее время все больше провинциальных регионов устраивают подобные митинги.

Жители ЦАР неоднократно становились свидетелями преступлений «голубых касок» и понимают, что европейцы действуют только в целях собственных интересов. Все граждане уверены, что они поддерживают боевиков из разгромленной «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Недавно в город Босангоа прибыли 17 автомобилей ООН с боеприпасами и минами бельгийского производства. Такие же используют бандиты.