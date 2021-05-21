Террористы, наемники и секретные агенты: борьба Франции за влияние в Африке

Правоохранительные органы ЦАР задержали гражданина Франции Хуана Реми Киньоло в столице республики Банги 10 мая. Силовики обнаружили в его доме богатый арсенал оружия и боеприпасов.

На изъятой у иностранца технике оказались видеозаписи. На кадрах запечатлен процесс обучения членов незаконных вооруженных группировок тактике ведения боя. Тайного агента обвиняют в причастности к попытке государственного переворота с целью восстановления влияния Парижа на континенте.

Международная редакция Федерального агентства новостей выяснила, чем занимался Киньоло в ЦАР и кто руководил его деятельностью.

Тайный агент на службе Парижа

Полиция задержала Киньоло в его доме. В рамках обыска в его жилище обнаружили оружие, боеприпасы, военную форму, компьютерное оборудование и крупную сумму денег. Француз утверждал, что занимается консультированием прессы.

Однако изъятые у подозреваемого вещи разрушили его легенду. Силовики не нашли у француза ни журналистских документов, ни другой необходимой для работы СМИ техники, как, например, микрофон.

Кроме того, против Киньоло сыграл его темный бэкграунд. В прошлом он служил сержантом во французской армии, а генеральный прокурор апелляционного суда Банги рассказал, что он пытался дестабилизировать ситуацию в ЦАР еще в 2013 году. Тогда француз занимался подготовкой боевиков «Селеки».

#CENTRAFRIQUE_SÉCURITÉ_ET_JUSTICE: Selon le procureur général de la république centrafricaine,monsieur Éric Didier TAMBO,le ressortissant français arrêté le 10Mai dernier avec l'arsenal de guerre sera juger sur le sol centrafricain . pic.twitter.com/6ZgI1X7CcM — BÉ-AFRIKA-SANGO (@be_sango) May 14, 2021

Расследование указывает на то, что в этот раз основной задачей Киньоло стало участие в организации государственного переворота. Он обучал бандитов, которые входили в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и сотрудничал с экс-президентом ЦАР Франсуа Бозизе, провозгласившим себя лидером радикалов.

Власти подозревают задержанного в шпионаже, в частности, за центральноафриканским лидером Фостен-Арканжем Туадера. Помимо этого, следствие пришло к выводу, что Киньоло принимал непосредственное участие во французской информационной кампании против России.

Он подкупал граждан страны, чтобы те давали ложные показания против национальной армии и специалистов из РФ, которые находятся в ЦАР по приглашению местных властей и с разрешения Совета Безопасности ООН. Российские инструкторы официально и на законных основаниях занимаются обучением личного состава правительственных ВС.

Влияние Франции на Сахель

Работа в ЦАР — не первый опыт Киньоло в Африке. В социальных сетях появился ряд фотографий из Мали. На них французский агент принимает участие в военных учениях. Причем визовая информация указывает на то, что он продолжал ездить в эту страну и после маневров. С какой целью — неизвестно.

Подозрение вызывает и то, что Мали является частью Сахеля, находящегося, по сути, под контролем Франции. Там расположены войска, которые проводят операцию «Бархан». При этом качество миссии вызывает сомнения: террористы только укрепляют позиции, тогда как Париж оправдывает этим растущее число военного контингента на континенте.

Фактически регион превратился в опорный пункт Парижа, с помощью которого французы пытаются вернуть контроль над бывшими колониями и вновь получить доступ к богатым природными ресурсами недрам африканских государств. Например, государственная энергетическая компания Франции Orano получает большую часть урана из Нигера, а Total владеет нефтяными месторождениями в Мали.

Еще одной страной, которую использует бывшая метрополия, является Чад. Недалеко от столицы Нджамены находится база, где она готовит боевиков. Пятая республика перекидывала обученных радикалов через северные рубежи африканского государства в соседнюю ЦАР. Оттуда же конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» получал поставки боеприпасов и современного оружия. Именно координацией этих действий и занимался Киньоло.

Масштабный неоколониальный проект

Материалы, которые правоохранители обнаружили у француза, позволили раскрыть масштабный план Франции. Они прослушали телефонные разговоры Киньоло и выяснили, что Париж использует многопрофильную комплексную миссию ООН (МИНУСКА) вместо того, чтобы развертывать в ЦАР собственные войска.

Вопросами координации занимается французский посол в африканской республике Жан-Марк Гросгюрин, который сотрудничал с Манкером Ндиай — главой МИНУСКА. Последний лоббировал проведение переговоров с боевиками, чем вызвал волну критики со стороны местного населения.

Правительство ЦАР отвергает любые диалоги с радикалами, которые участвовали в наступлении на Банги и убивали мирных граждан страны. Центральноафриканцы систематически выходили на демонстрации с требованием признать Ндиай персоной нон-грата и вывести из страны миротворческий контингент ООН, который игнорирует задачи по защите населения от бесчинств вооруженных группировок.

Существует множество свидетельств того, как миротворцы поддерживают боевиков: поставляют им оружие и обучают тактике ведения боя. Киньоло оказался среди тех, кто тесно работал с миссией. Ему поручили проследить, чтобы бандиты и наемники из CPC получали необходимое вооружение.

Федеральное агентство новостей /

Масштабный план Франции предусматривал дестабилизацию не только в ЦАР, но и во всем регионе. Бывшая метрополия нуждается в ресурсах африканских стран, а заполучить их можно только в том случае, если они будут переживать кризисы. Теперь основной задачей остается раскрытие всех схем, которые использовал Париж, чтобы не допустить реализации неоколониального проекта на континенте.

Антифранцузские настроения в ЦАР

Позицию центральноафриканских властей полностью одобряет и поддерживает население страны. В социальных сетях люди требуют, чтобы представители ООН и Франции немедленно покинули их родину.

«Правительство ЦАР должно убрать французского посла из страны и закрыть посольство. Нужно выслать лжеца Ндиай и МИНУСКА. Нельзя идти на переговоры с Францией и ООН. Центральноафриканский народ имеет на это право. МИНУСКА, ООН и Франция должны уйти из республики!» — написал в Facebook житель ЦАР Нарцисс Домолома.

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Еще один его соотечественник не смог сдержать эмоций и также потребовал, чтобы миротворцы ушли из страны:

«Франция, уходи! МИНУСКА, уходи! Это полная катастрофа».

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При этом центральноафриканцы не забыли и о попытке французов подорвать авторитет России в ЦАР. В стране по приглашению властей работают инструкторы, которые консультируют и обучают вооруженные силы (FACA).

Тренировки у специалистов из РФ заметно повысили боеготовность национальных войск, что позволило им обеспечить безопасность на выборах, пресечь наступление на столицу и разбить «Коалицию». На данный момент территории республики под контролем правительственных сил.

Однако Париж не устраивает растущее влияние Москвы в Африке. Именно это является причиной распространения фейков о деятельности российских инструкторов в ЦАР. Франция пытается дискредитировать образ России посредством подконтрольных западных СМИ, бездоказательно обвиняя ее специалистов в преступлениях.

Тем не менее и эта попытка настроить африканцев против Российской Федерации потерпела провал. Жители ЦАР не верят в сфабрикованные материалы пропагандистских медиа. Они продолжают благодарить союзников и хотят, чтобы партнерство между Банги и Москвой расширялось.

«Серьезная работа России приносит свои плоды. Пусть это справедливое сотрудничество развивается еще быстрее», — считает центральноафриканец Антоне Депаду Омгба.

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На фоне многочисленных поражений Франции в ЦАР начали появляться слухи о ее скором уходе из республики. Париж может продолжить борьбу за влияние, однако репутационные потери настолько велики, что завоевать доверие в Африке уже не удастся.

Демонстрации, на которых люди требуют, чтобы французы и МИНУСКА покинули страну, происходят все чаще. Раскрытие схемы, с помощью которой Пятая республика пыталась погрузить государство в хаос, должно ускорить уход бывшей метрополии с Черного континента.