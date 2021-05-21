Вильнюс, 21 мая. Литва начинает ощущать последствия присоединения к агрессии стран Запада против РФ. Контрсанкционные меры Москвы оставили Вильнюс без доступа к российским рынкам.

Журналисты издания «НьюИнформ» обратили внимание читателей на материал одного из российских порталов. Авторы считают, что конфронтацию между Россией и Литвой жители прибалтийской страны восприняли с воодушевлением.

Литовцы рады были бы увидеть свою страну в списке недружественных России государств. Таким образом власти прибалтийской страны обратили бы на себя внимание западных кураторов и смогли бы рассчитывать на финансовую поддержку. Однако Москва, по мнению экспертов, может поставить Вильнюс в еще более неудобное положение.

В материале говорится, что российская сторона не станет вносить Литву в список недружественных государств. Вместо этого Москва, с большей долей вероятности, введет против Вильнюса новый пакет экономических санкций, которые не навредят России, но окажутся болезненным ударом по прибалтийской стране.

Литва может понести серьезные экономические потери уже в ближайшем будущем. Речь идет о расширении морского торгового порта в Усть-Луге.