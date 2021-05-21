Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Москва, 21 мая. Известный блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро ожидает скорого расставания телеведущей Ксении Бородиной и ее супруга, бизнесмена Курбана Омарова.

Миро сравнила фотографии Бородиной и Омарова в Instagram, опубликованные примерно в одно и то же время. По словам блогера, ведущая «Дома-2» отфотошопила свой снимок, на котором позирует в напряженной позе и с недовольным лицом.

«Похудевший и подкачавшийся Омарчик (так Миро в шутку называет Курбана Омарова. — Прим. ФАН), в свою очередь, задорно глядит вперед», — написала обозреватель жизни звезд.

Внимание Лены Миро привлекли и подписи к фотографиям. Бородина опубликовала короткое четверостишие о любви от имени мужчины. Омаров же написал, что про него уже «все сказали» поэтому теперь ему «можно жить как хочется».

Как заметила блогер по соцсетям, телеведущая сродни пенсионерам проводит время за просмотром сериалов и высадкой кустов. Бизнесмен в это время ходит на вечеринки, качает мышцы, встречается с друзьями и проводит время с сыном от предыдущих отношений.

«Скоро разведутся. Вот увидите», — спрогнозировала Лена Миро.

Ксения Бородина ранее заявила, что никогда не будет бороться за мужчину. По мнению телеведущей, в противном случае женщине может достаться «маменькин сынок».