Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук

Москва, 21 мая. Племянник знаменитого актера Олега Янковского, артист Игорь Янковский вспомнил, как целовался со своей коллегой Любовью Полищук на съемочной площадке.

Полищук и Игорь Янковский играли вместе в нескольких лентах, например, в фильмах «Золотая мина» и «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы». Поклонники подозревали, что между актерами сложились любовные отношения, но коллег не связывали романтические чувства. Однако поклонницам Янковского все равно не нравились его поцелуи с актрисой.

«Да, я целовался с Любовью Полищук. Завидуете? На момент нашей работы она уже была звездой, с ней возникали трудности», — поностальгировал актер в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

По мнению Янковского, Полищук не была счастливым человеком, несмотря на свою популярность. Как считает артист, это могло быть связано с тем, что женщинам очень тяжело пробиться в актерской профессии.

«И этот груз постоянной борьбы за свое положение в ней был», — заключил артист.

Любовь Полищук скончалась в ноябре 2006 года после борьбы с раком позвоночника, актрисе было 57 лет. Сын Полищук, актер Алексей Макаров признавался, что долгое время был обижен на своих родителей. Из-за их развода он оказался в школе-интернате.