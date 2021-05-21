Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»

Москва, 21 мая. «Пищеблок» показал лучший старт среди других сериалов производства онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD», сообщили в пресс-службе сервиса.

За первый день после премьеры сериал посмотрели почти 100 тысяч подписчиков «КиноПоиска». Этот показатель оказался выше, чем у предыдущего лидера — сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского.

В пресс-службе также отметили, что «Пищеблок» привлек разную аудиторию, например, интересующихся темой вампиров подростков и ностальгирующих по пионерлагерям людей старшего возраста. Сериал оказался одинаково интересен и женщинам, и мужчинам.

Премьера «Пищеблока» состоялась на «КиноПоиске HD» 19 мая. Сериал, снятый по роману Алексея Иванова, рассказывает о пионерлагере «Буревестник», в котором дети пропадают и затем возвращаются, но не такими, как раньше.