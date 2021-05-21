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21 мая 21:24
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21:23
Общество
В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
21:19
ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
21:18
Политика
Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
21:15
Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
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Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
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ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
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Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»

Общество
Сериал «Пищеблок» продемонстрировал лучший старт среди проектов «КиноПоиска»
Кадр из сериала «Пищеблок»

Москва, 21 мая. «Пищеблок» показал лучший старт среди других сериалов производства онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD», сообщили в пресс-службе сервиса.

За первый день после премьеры сериал посмотрели почти 100 тысяч подписчиков «КиноПоиска». Этот показатель оказался выше, чем у предыдущего лидера — сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского.

В пресс-службе также отметили, что «Пищеблок» привлек разную аудиторию, например, интересующихся темой вампиров подростков и ностальгирующих по пионерлагерям людей старшего возраста. Сериал оказался одинаково интересен и женщинам, и мужчинам.

Премьера «Пищеблока» состоялась на «КиноПоиске HD» 19 мая. Сериал, снятый по роману Алексея Иванова, рассказывает о пионерлагере «Буревестник», в котором дети пропадают и затем возвращаются, но не такими, как раньше.

кинопоиск сериал пищеблок
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