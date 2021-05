Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек

Санкт-Петербург, 21 мая. Известная петербургская группа Little Big представила на YouTube черно-белый клип на песню We are Little Big. Фанаты оценили композицию в стиле хард-рок.

В ролике музыканты устраивают слэм под тяжелую музыку. В кадре мелькают фигуры фанатов, которые кружатся по танцполу под звуки рока. В комментариях поклонники порадовались, что коллектив отказался от популярных ритмов и аранжировок в пользу металла. Композицию We are Little Big всего за день прослушали более 300 тысяч раз.

«Молю Little Big, чтобы выпустили альбом в таком стиле»; «Встреча с Тиллем Линдеманном из Rammstein изменила музыкальное мировоззрение Ильича и он решил делать индастриал-метал-рейв»; «Классное тяжелое звучание, но это не только влияние Rammstein. Я слышу немного Prodigy и Infected Mushroom», — написали пользователи.

Ранее танцор Дмитрий Красилов, ставший известным после съемок в клипе на песню Uno, заявил о желании сделать карьеру в кино. За его плечами уже есть несколько эпизодических ролей в российских комедиях.