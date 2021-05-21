Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы

Банги, 21 мая. Разминирование дорог в Центральноафриканской Республике должно стать основной задачей вооруженных сил (FACA) на сегодняшний день.

Боевики, которые остались после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), скрываются от армии в лесах и отдаленных частях страны. Они не в силах противостоять бойцам FACA, а потому выбрали целью мирное население. В частности, бандиты минируют дороги, на которых нередко гибнут люди.

Особенно опасной стала префектура Нана-Мамбере. Жители региона не могут передвигаться по дороге из Нием-Йелевы через Деголлес, Куи, Банг, Бокарангу и Нгаундайе, не боясь за свою жизнь.

В республике уже произошло несколько трагедий, которые привлекли внимание. На дороге Бабуа — Абба на взрывное устройство наехало мототакси. Водитель и его пассажиры, женщина и двое детей, погибли. Недавно взрыв прогремел у деревни Коло. Авто священника попало на мину. Он выжил, но два человека скончались.

Стратегия бандитов полностью соответствует той, которой придерживаются террористы в Афганистане, Пакистане, Йемене или Ираке. Минирование дорог не позволит CPC восстановить силы и вновь дестабилизировать ЦАР. Однако действия радикалов угрожают гражданам страны.

Советник президента по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров также обеспокоен сложившейся ситуацией. Он обратился к центральноафриканцам и призвал их сохранять бдительность.

Жители ЦАР уверены в том, что боевиков снабжает минами миротворческий контингент ООН. Недавно они получили очередное доказательство этой гипотезы. В город Босангоа прибыли автомобили, в которых перевозили боеприпасы и взрывчатые устройства бельгийского производства.