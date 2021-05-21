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Общество
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Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
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ЦАР
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21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
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Экономика
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20:57
Происшествия
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Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы

ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
pixabay.com  / 

Банги, 21 мая. Разминирование дорог в Центральноафриканской Республике должно стать основной задачей вооруженных сил (FACA) на сегодняшний день.

Боевики, которые остались после разгрома конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), скрываются от армии в лесах и отдаленных частях страны. Они не в силах противостоять бойцам FACA, а потому выбрали целью мирное население. В частности, бандиты минируют дороги, на которых нередко гибнут люди.

Особенно опасной стала префектура Нана-Мамбере. Жители региона не могут передвигаться по дороге из Нием-Йелевы через Деголлес, Куи, Банг, Бокарангу и Нгаундайе, не боясь за свою жизнь.

В республике уже произошло несколько трагедий, которые привлекли внимание. На дороге Бабуа — Абба на взрывное устройство наехало мототакси. Водитель и его пассажиры, женщина и двое детей, погибли. Недавно взрыв прогремел у деревни Коло. Авто священника попало на мину. Он выжил, но два человека скончались.

Стратегия бандитов полностью соответствует той, которой придерживаются террористы в Афганистане, Пакистане, Йемене или Ираке. Минирование дорог не позволит CPC восстановить силы и вновь дестабилизировать ЦАР. Однако действия радикалов угрожают гражданам страны.

Советник президента по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров также обеспокоен сложившейся ситуацией. Он обратился к центральноафриканцам и призвал их сохранять бдительность.

Жители ЦАР уверены в том, что боевиков снабжает минами миротворческий контингент ООН. Недавно они получили очередное доказательство этой гипотезы. В город Босангоа прибыли автомобили, в которых перевозили боеприпасы и взрывчатые устройства бельгийского производства.

мины цар
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