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21 мая 21:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
Общество
Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
21:00
ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
«Спасибо российским инструкторам»: жители ЦАР оценили фильм «Турист»
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
20:54
Экономика
Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля
20:52
Общество
Ямальцев предупредили об опасности интернета
20:51
Экономика
Ужесточение требований к ипотечному кредитованию анонсировал Банк России
20:50
Общество
Мы выдохнули: краснодарский врач-инфекционист о пандемии коронавируса на Кубани
20:50
Общество
«Котокультурная перепись» стартовала в России
20:49
Армия
Баранец раскрыл причину превосходства оборонной программы России над США
20:48
Экономика
Россиянам озвучили три ключевых правила безопасного хранения криптовалюты
20:48
Политика
Жириновский назвал страны, которые следует включить в черный список России
20:48
Ближний Восток
В Турции требуют забрать у НАТО базу Кюреджик в отместку за поддержку Израиля
20:46
Ближний Восток
«Меч Аллаха»: жители Турции ответили на идею Эрдогана ввести войска в Иерусалим
20:45
Общество
День отца может появиться в календаре жителей Тульской области
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Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО

Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 21 мая. Украинские политики рвут на себе волосы из-за того, что Запад не позвал президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, заявил политолог Сергей Строкань.

Ситуация на Украине стала темой для обсуждения различных экспертов в эфире телепередачи «Время покажет» от 21 мая. Вопрос предстоящего в июне саммита стран Североатлантического альянса также был затронут в ходе дискуссии. В частности, международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Сергей Строкань обратил внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский не приглашен на это мероприятие, эксперт также объяснил, почему президент Украины не поедет на саммит.

«Ситуация в Киеве сейчас очень драматичная. Сегодня 21 мая, а 14 июня в Брюсселе будет саммит НАТО, куда президента Зеленского не позвали. По этому поводу украинские политики рвут на себе волосы», — констатировал эксперт.

Строкань напомнил о словах бывшего президента Украины Петра Порошенко, который заявил о том, что отсутствие Зеленского на этом саммите станет катастрофой для политики Киева. Он добавил, что Украина не нужна Западу в составе НАТО, и ее в блоке не ждут, ввиду чего все усилия Киева являются напрасными.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что масштабный военный парад по случаю 30-летия независимости Украины не повысит шансы Киева на вступление в НАТО.

украина нато зеленский брюссель саммит время покажет строкань
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