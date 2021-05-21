Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО

Москва, 21 мая. Украинские политики рвут на себе волосы из-за того, что Запад не позвал президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, заявил политолог Сергей Строкань.

Ситуация на Украине стала темой для обсуждения различных экспертов в эфире телепередачи «Время покажет» от 21 мая. Вопрос предстоящего в июне саммита стран Североатлантического альянса также был затронут в ходе дискуссии. В частности, международный обозреватель издательского дома «Коммерсант» Сергей Строкань обратил внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский не приглашен на это мероприятие, эксперт также объяснил, почему президент Украины не поедет на саммит.

«Ситуация в Киеве сейчас очень драматичная. Сегодня 21 мая, а 14 июня в Брюсселе будет саммит НАТО, куда президента Зеленского не позвали. По этому поводу украинские политики рвут на себе волосы», — констатировал эксперт.

Строкань напомнил о словах бывшего президента Украины Петра Порошенко, который заявил о том, что отсутствие Зеленского на этом саммите станет катастрофой для политики Киева. Он добавил, что Украина не нужна Западу в составе НАТО, и ее в блоке не ждут, ввиду чего все усилия Киева являются напрасными.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что масштабный военный парад по случаю 30-летия независимости Украины не повысит шансы Киева на вступление в НАТО.