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Общество
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21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
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ЦАР
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21:05
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21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
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Экономика
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Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники

Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
flickr.com/U.S. Department of Defense  /  Sgt. David Bickel

Вашингтон, 21 мая. Подразделения ВС США применяли макеты российской техники во время учений, сообщают западные пользователи Сети.

Очевидцы обратили внимание на образцы бронемашин, изображающие российские БМП-2 и танки Т-72. Подобная техника расположена на полигоне Форт Ирвин в пустыне Мохаве (штат Калифорния). В этом месте проходит обучение военнослужащие сухопутных войск, которые прибывают на базу на ротационной основе.

В качестве изображения сил условного противника привлекается личный состав и техника 11-го бронетанкового кавалерийского полка с нестандартным снаряжением. Некоторое время назад на маневрах применялась техника советского производства, захваченная на Ближнем Востоке и макеты на легких танках Sheridan. На данный момент применяются конверсии БМП M113. Сходство с оригиналами незначительное, однако Пентагон не планирует создание иных вариантов.

Пользователи американского сегмента Сети ранее раскритиковали провальную рекламу ВС США. Также была названа главная слабость Соединенных Штатов, пишет «Царьград».

сша учения т-72 бмп-2 m113
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