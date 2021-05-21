Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники

Вашингтон, 21 мая. Подразделения ВС США применяли макеты российской техники во время учений, сообщают западные пользователи Сети.

Очевидцы обратили внимание на образцы бронемашин, изображающие российские БМП-2 и танки Т-72. Подобная техника расположена на полигоне Форт Ирвин в пустыне Мохаве (штат Калифорния). В этом месте проходит обучение военнослужащие сухопутных войск, которые прибывают на базу на ротационной основе.

US Army M113 VISMOD of BMP-2! pic.twitter.com/0nIH0ZJClC — Sankalan Chattopadhyay (@VinodDX9) April 11, 2021

В качестве изображения сил условного противника привлекается личный состав и техника 11-го бронетанкового кавалерийского полка с нестандартным снаряжением. Некоторое время назад на маневрах применялась техника советского производства, захваченная на Ближнем Востоке и макеты на легких танках Sheridan. На данный момент применяются конверсии БМП M113. Сходство с оригиналами незначительное, однако Пентагон не планирует создание иных вариантов.

Пользователи американского сегмента Сети ранее раскритиковали провальную рекламу ВС США. Также была названа главная слабость Соединенных Штатов, пишет «Царьград».