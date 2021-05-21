Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года

Москва, 21 мая. Количество транзакций и товарооборот в крупнейших сетевых медицинских лабораториях, где делается тест на COVID-19, удвоились за 2020 год, следует из данных ВТБ.

Прирост показателей продолжился в первом квартале 2021 года и составил 40%. Лидирующие позиции по росту оборота медицинских лабораторий заняли Уральский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа. По данным информации IT-компании «Эвотор», в первом квартале выручка медлабораторий увеличилась на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Известия».

В то же время растет и спрос на исследования — на 28% за указанный период. В Москве отмечается более сильный рост показателей. Так, оборот лабораторий в столице прибавил 42%, а востребованность их услуг среди россиян — 70%.

Из-за коронавирусной пандемии изменился спрос на лабораторную диагностику — на первое место вышли исследования гемостаза, биохимические анализы крови, витамины и минеральный обмен.

Количество россиян с финансовой подушкой безопасности ранее подсчитали в «Россельхозбанке».