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Общество
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21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
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21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
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Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года

Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 21 мая. Количество транзакций и товарооборот в крупнейших сетевых медицинских лабораториях, где делается тест на COVID-19, удвоились за 2020 год, следует из данных ВТБ.

Прирост показателей продолжился в первом квартале 2021 года и составил 40%. Лидирующие позиции по росту оборота медицинских лабораторий заняли Уральский, Центральный и Северо-Западный федеральные округа. По данным информации IT-компании «Эвотор», в первом квартале выручка медлабораторий увеличилась на 32% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Известия».

В то же время растет и спрос на исследования — на 28% за указанный период. В Москве отмечается более сильный рост показателей. Так, оборот лабораторий в столице прибавил 42%, а востребованность их услуг среди россиян — 70%.

Из-за коронавирусной пандемии изменился спрос на лабораторную диагностику — на первое место вышли исследования гемостаза, биохимические анализы крови, витамины и минеральный обмен.

Количество россиян с финансовой подушкой безопасности ранее подсчитали в «Россельхозбанке».

пандемия лаборатории выручка коронавирус COVID-19
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Все новости / Экономика / Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
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