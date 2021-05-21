Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты

Ростов-на-Дону, 21 мая. Работавшие на очистных сооружениях в Неклиновском районе люди спускались в восьмиметровый колодец без средств защиты, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Сотрудники коммунальных служб осуществляли работы на очистных сооружениях. В какой-то момент послышался хлопок.

Специалисты установили, что произошел выброс метана. В результате ЧП погибли десять человек, восемь находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело.

В Ростовской области объявят траур по погибшим рабочим на очистных сооружениях, сообщал ФАН.