Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети

Лондон, 21 мая. Минобороны РФ завершает испытания новейшей малогабаритной гиперзвуковой ракеты «Острота», предназначенной для бомбардировщиков Су-34. Читатели Daily Mail впечатлились новинкой.

Россия разработала сверхсекретную ракету для прорыва любой современной системы противоракетной обороны, пишет британское издание Daily Mail.

По словам авторов публикации, «Острота» поможет нарастить военный потенциал государства и позволит российской армии наносить удары по незащищенным целям оппонента. Отмечается, что новейшую ракету будет невозможно отразить при помощи каких-либо известных средств.

Пользователей британского сегмента Сети заинтересовала и даже напугала данная российская разработка.

«Я уже вижу, как трясутся американские политики. Они всегда пытаются расправиться со слабыми странами. Это новое оружие значительно снизит шансы того, что наши трусливые лидеры поступят так же с Россией», — поделился мнением AddictedToKylie.

Некоторые британцы пошутили насчет своих ракет. Пользователь под ником SmartyS заявил, что подобные меры России вполне оправданы, а Glunx с иронией предположил, что новую ракету можно будет остановить при помощи лазерных технологий.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы РФ заканчивают испытания новой ракеты «Острота» воздушного базирования с гиперзвуковой скоростью полета.

Эксперт Дмитрий Корнев оценил новую гиперзвуковую российскую ракету, передает «Царьград».