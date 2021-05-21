Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля

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В Пензе установят стелу с текстом указа о присвоении звания «Город трудовой доблести»
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ФАН-ТВ
Первый народный фильм о войне в Донбассе «Ополченочка» покажут в Русских домах мира
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Москва может поставить Вильнюс в непростое положение новыми санкциями
21:16
Общество
Слово против слова: Российское образование — ядро мировой экономики
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Шоу-бизнес
Блогер Лена Миро спрогнозировала скорый развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова
21:15
Шоу-бизнес
Скандалы, прогнозы и фавориты Евровидения: что сулит финал песенного конкурса
21:10
Шоу-бизнес
Игорь Янковский поностальгировал о поцелуях с Любовью Полищук
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Шоу-бизнес
Little Big вдохновились творчеством Rammstein и выпустили «тяжелый» трек
21:08
ЦАР
Минирование дорог и убийство жителей ЦАР не поможет боевикам восстановить силы
21:05
Спорт
Кошки-мышки: как российские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче ЧМ
21:03
ЦАР
Миротворцы ООН прибыли на север ЦАР с боеприпасами для боевиков
21:01
Армия
Политолог на «Время покажет» объяснил, почему Зеленский не поедет на саммит НАТО
21:01
Армия
Солдаты армии США применили на военных учениях макеты российской бронетехники
21:00
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Бутылка — 55 рублей: как саратовские села выживают без воды
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ФАН-ТВ
«Физкульт-привет». О свершениях пловцов, секретах бобслея и китайского футбола
20:59
Экономика
Медицинские лаборатории в России удвоили выручку по итогам 2020 года
20:58
Весь мир
Историческая премьера: фильм «Турист» покажут в регионах ЦАР
20:57
Происшествия
Погибшие в результате выброса метана под Таганрогом работали без средств защиты
20:56
Армия
Российская гиперзвуковая ракета «Острота» напугала британских пользователей Сети
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Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля

Экономика
Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Симферополь, 21 мая. Повышение тарифов на газо- и электроснабжение планируется в Крыму с первого июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Заявление было сделано в ходе отчета по итогам 2020 года перед госсоветом республики.

«Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства», уточнил Аксенов.

В минувшем году, напомнил он, тарифы не повышались, что стало возможно при поддержке федерального правительства. Таким образом, стоимость услуг для населения на менялась в течение двух лет.

За прошедшие майские праздники Крым принял рекордное количество туристов, установив рекорд за весь постсоветский период, рассказал ранее Аксенов.

тарифы крым аксенов газ электричество
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