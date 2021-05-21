Газ и электричество в Крыму подорожают с 1 июля

Симферополь, 21 мая. Повышение тарифов на газо- и электроснабжение планируется в Крыму с первого июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Заявление было сделано в ходе отчета по итогам 2020 года перед госсоветом республики.

«Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от степеней благоустройства», — уточнил Аксенов.

В минувшем году, напомнил он, тарифы не повышались, что стало возможно при поддержке федерального правительства. Таким образом, стоимость услуг для населения на менялась в течение двух лет.

За прошедшие майские праздники Крым принял рекордное количество туристов, установив рекорд за весь постсоветский период, рассказал ранее Аксенов.